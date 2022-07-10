安倍晉三遇刺維安現3秒漏洞 專家：問題出在第2槍因應

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日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，由於槍手開第1槍到第2槍約間隔3秒，有專家認為，問題出在維安人員對第2槍的因應。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日在街頭演說時遭槍殺身亡，日媒這兩天持續探究維安究竟出了什麼問題。由於槍手開第1槍到第2槍約間隔3秒，有專家認為，問題出在維安人員對第2槍的因應。

日本經濟新聞報導，安倍在街頭輔選發表演說時中彈身亡，外界不斷地質疑維安有疏漏，理由是除了讓可疑人物如此接近，且槍手第1槍擊發到再開第2槍間隔約3秒鐘，看不到有維安人員挺身而出防止安倍中彈，讓外界質疑太過輕視維安事前準備與人員配置，要求警方徹底查明現場狀況並重新檢視維安態勢。

從網路上分享的影片來看，槍手在安倍背後擊發第1槍後，當時安倍還回頭看，直到第2槍擊發後才中彈倒下。兩聲槍響中間完全沒看到維安人員上前撲倒安倍，或以身體擋在安倍與槍手間來防止第2槍擊中安倍。

安倍在事發現場的維安體制以奈良縣警察局警備部參事官為首，成員包括警視廳SP（特勤人員）及縣警警官。

警視廳特殊急襲部隊（SAT）前成員、熟知維安工作的伊藤鋼一，認為問題出現在對第2槍的因應。

他說，負責維安工作的警方一旦發現異狀，第一時間衝向維安對象並壓低維安對象的頭，引導維安對象立刻離開現場，「這是對重要人士維安工作的鐵律」。

伊藤說，不過，事發當下卻沒看到有警官靠近安倍身旁，「哪怕是杞人憂天，維安人員採取維安行動非常重要，事發現場的因應並不充分」。

熟悉選舉維安工作的警視廳幹部也說，太過輕視事前維安準備。奈良縣警方表示，安倍方面是在事發前一天的7月7日突然決定8日要到訪奈良，縣警本部長8日上午才剛批准維安計畫。

警視廳幹部質疑，讓手持不明物體的人物移動到如此接近維安保護對象，「維安配置有問題」。本來維安人員就該仔細確認演說場所有無維安死角、有沒有被安裝可疑物品的可能性等，「這次的事前準備工作可能並不充分」。

人員在美國接受維安與反恐訓練、在日本提供維安服務的民間保全業者社長伊藤慎一說，為什麼這次事件無法預防？警方應了解當時的維安態勢，然後用國民能理解的方式說明並進行改善。

日本放送協會（NHK）報導，歷任警視廳公安部長及警察廳警備局長等要職的前警視總監米村敏朗說，選舉街頭演說跟一般對重要人士的維安不同，因為會有不特定多數人聚集，維安對象跟選民距離也很近，對警方來說是難以進行維安的一種狀況。

不過，米村說，「平安完成維安工作就是100分、失敗的話就是0分，在這種結果就是一切的世界，這次的結果可說是警察的失策」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110710