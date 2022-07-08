安倍逝世 國防院學者：不影響自民黨長期友台立場

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）友台的日本前首相安倍晉三今天不幸遭槍擊逝世，國防院專長研究日本政治的學者認為，此意外不會影響日本自民黨長期的友台立場，安倍率先將台海有事與美日同盟連結起來，此思維已受到美日峰會公開確認，影響深遠。

國防院國家安全研究所副研究員王尊彥向中央社記者表示，今天得知安倍晉三的噩耗非常震驚難過，安倍晉三是自民黨內部最大派系「安倍派」的領袖，雖然現階段還不知道他過世將會對該派系產生什麼影響，但清楚的是，自民黨長期以來的友台立場，以及自民黨政府對於台海和平穩定的關注，不會因此而有所改變。

王尊彥表示，安倍生前對於台灣的關注眾所周知，大家最清楚記得的應是，去年12月1日，安倍在「國策研究院」主辦的研討會上進行視訊演講時表示，「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」，這大概也是日本政界人士，第一次公開把「台灣有事」和「美日同盟」連結起來思考。

王尊彥指出，在美日同盟部分，今年5月23日，日本首相岸田文雄和美國總統拜登在東京舉行兩人就任元首後第一次實體峰會，兩人都表達對台海情勢的關切，在峰會後記者會，兩人都對「台海有事」間接或直接表達，如果中國攻打台灣，美國和日本不會做壁上觀，因為岸田強調應處的力量，而拜登說會軍事介入，也就是說萬一台灣有事，美日同盟將發揮軍事作用。

王尊彥表示，由此看來，可以說安倍主張的「台灣有事即日本有事，也就是美日同盟有事」這樣的立場，已經在美日峰會上得到公開確認。

王尊彥認為，安倍長期以來不僅公開表達對於台灣的關切，而且他的挺台立場，也對日本政界產生了長遠影響，俄烏戰爭爆發之後，日本政府一面關注歐陸戰情，另一面卻更擔心中國可能趁機對台灣動武。

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王尊彥說，從岸田最近出席G7峰會和北約峰會時，不忘提醒國際社會要關切台海的和平與穩定來看，安倍大聲疾呼的挺台立場，確實已經形成在安倍之後的日本政府都必須要承襲的外交路線，而這將不會因為安倍的離世出現變化。

王尊彥專長日本外交與防衛政策與日本對外關係、他曾赴日研習，取得日本國立筑波大學地域研究研究科東南亞組國際研究碩士，以及日本國立東京外國語大學地域文化研究科國際關係博士。（編輯：林興盟）1110708