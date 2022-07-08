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安倍晉三遇刺身亡 台北101點燈悼念台灣永遠的朋友[影]

2022/7/8 19:42（7/9 09:12 更新）
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日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。（台北101提供）
日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。（台北101提供）
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（中央社記者曾智怡台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遭槍殺身亡，台北101將於晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁；點燈內容包含「敬悼 安倍首相」與「台灣永遠的朋友」等。

安倍晉三今天上午在奈良輔選站台時遭槍擊，雖然緊急送醫救治，仍在下午確認死亡，享壽67歲。犯嫌是疑似前海上自衛隊員的41歲山上徹也，已依現行犯被逮捕。

台北101晚間表示，為感謝安倍晉三首相在台灣最需要幫忙時，「永遠站在我們的身旁」，台北101將於晚上8時至10時點燈打字，點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友」、「感謝 安倍首相」、「對台灣支持與友誼」等。（編輯：潘羿菁）1110708

影片來源：攝影看世界
前日本首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101大樓晚間在外牆點亮「敬悼 安倍首相」等字句，感謝安倍晉三一直以來對台幫助。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，台北101大樓晚間在外牆點亮「敬悼 安倍首相」等字句，感謝安倍晉三一直以來對台幫助。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日遇襲身亡，台北101大樓自晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日遇襲身亡，台北101大樓自晚間8時起點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。 中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日在奈良遇襲身亡，台北101大樓晚間8時起在外牆點燈，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日在奈良遇襲身亡，台北101大樓晚間8時起在外牆點燈，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，永遠站在身旁。中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日遭槍擊，送醫搶救不治。台北101大樓晚間8時起以點燈方式悼念這位台灣永遠的朋友，點燈內容包含日文的謝謝與台日國旗等。中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
前日本首相安倍晉三8日遭槍擊，送醫搶救不治。台北101大樓晚間8時起以點燈方式悼念這位台灣永遠的朋友，點燈內容包含日文的謝謝與台日國旗等。中央社記者謝佳璋攝 111年7月8日
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