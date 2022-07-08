安倍晉三遇刺 蘇貞昌：遺憾台灣失去堅定好友

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（中央社記者賴于榛、黃雅詩台北8日電）日本前首相安倍晉三今天在奈良市演說時遭槍擊，送醫搶救不治身亡。行政院長蘇貞昌晚間表示，遺憾台灣失去堅定的好友，他感到不捨與震驚，除代表政府致上哀悼、也要嚴厲譴責暴力。

蘇貞昌透過臉書指出，聽聞安倍晉三逝世消息，他感到不捨與震驚，除代表政府致上哀悼之意，也要嚴厲譴責暴力。

他說，安倍晉三任內對台友善，致力提倡自由開放的印太秩序，為鄰近國家樹立領導風範，卸任首相後，仍持續為加深台日情誼而努力，在疫情期間更促進彼此合作，堅定「善的循環」。

蘇貞昌說，台灣失去了一位最堅定的好朋友，日本則失去了一位令人敬佩的政治家，感到非常的遺憾與惋惜。

此外，外交部表示，已在第一時間指示駐日本代表處，分別以總統蔡英文、外交部長吳釗燮及台日關係協會會長蘇嘉全名義向日本政府致電弔唁。

外交部並透過日本台灣交流協會台北事務所，表達政府與人民最深切哀悼與誠摯慰問，衷心祈願逝者安息，家屬平息傷痛。

外交部表示，安倍晉三是國際間備受推崇的政治領袖，一生為守護自由民主理念、抵抗威權擴張，令人敬佩。他多次在國際場合為台灣仗義執言，強力呼籲國際社會支持台灣，共同守護民主價值。

外交部指出，安倍晉三是台灣珍貴的民主夥伴以及最堅定的摯友，在任內致力提升台日友好關係，卸任後仍全力為台灣發聲；例如去年12月在研討會上發表「台海有事、即日本有事、也是日美同盟有事」的友台諍言。今年俄烏戰爭後，安倍晉三更敦促各方應調整戰略模糊政策，明確表達協防台灣。

外交部指出，他的逝世無論對日本、台灣、乃至對全球民主社會均是一大損失，令人無限婉惜，政府誠摯感謝安倍晉三為提升台日關係所付出的努力與貢獻。（編輯：潘羿菁）1110708