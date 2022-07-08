安倍晉三遇刺 川普盼嚴懲凶嫌

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日本前首相安倍晉三（左）遇刺，美國前總統川普（右）表達震驚，並稱稱安倍是「真正了不起的人和領袖」。（圖取自facebook.com/DonaldTrump）

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三遇刺，美國前總統川普最初在自創社群平台Truth Social留言表達震驚，稱安倍是「真正了不起的人和領袖」以及「我個人、更重要是美國的真正好朋友」。

英國「獨立報」（The Independent）報導，等到安倍傷重不治的消息傳出後，川普再發文道，「這對全世界真是個壞消息，日本前首相安倍晉三過世了。他遭到刺殺，凶嫌被捕，但願凶嫌迅速遭到嚴懲」。

文中說：「鮮少有人知道安倍是多麼了不起的人和領袖，但歷史會告訴大家。他是個能團結眾人而獨一無二的人，最重要的是，他熱愛並珍視他卓越的國家日本。」

「安倍晉三將被人高度懷念，沒有人能像他一樣。」

川普和安倍是同一時期在位，安倍是川普就任總統初期就在華府接待的重要國家領導人之一。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1110708