安倍晉三遭槍擊不治 法德烏克蘭領袖致哀

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（中央社記者曾婷瑄、鍾佑貞巴黎/伊斯坦堡8日專電）日本前首相安倍晉三今天遭槍擊身亡，全球震驚。法國總統馬克宏表達哀悼，認為日本失去一位「偉大的首相」；德國總理蕭茲說值此艱難時刻，德國與日本緊密站在一起；烏克蘭總統澤倫斯基向安倍家人及日本民眾表達深切哀悼。

日本前首相安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。

法國外交部發言人於噩耗傳出後發表聲明：「日本前首相安倍晉三今天於日本奈良市參與政治集會時，成為令人髮指的刺殺行動受害者。法國為此表達深刻哀悼，以及與日本團結在一起；法國向其家人、親友，以及日本人民表達非常誠摯的哀悼。」

在安倍晉三下午不治身亡噩耗傳出後，法國總統馬克宏於推特上貼文表示：「面對安倍晉三遭刺殺，我以法國人之名，向日本政府與人民表達哀悼。日本失去一位偉大的首相，他為其國家貢獻生命，並致力於世界平衡。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，安倍過世的消息令他震驚並深感悲慟。

蕭茲說：「在這艱難時刻，我們與日本緊密站在一起」。他也向安倍的家屬致上最深切的哀悼。

烏克蘭總統澤倫斯基推文表示：「安倍晉三慘遭暗殺的消息駭人，在這個艱難時刻，我向他的家人及日本民眾表達最深切的哀悼。這種令人髮指的暴行，毫無藉口可言。」（編輯：周永捷）1110708