安倍遭刺下參院大選 執政黨能否維持多數受矚

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（中央社東京10日綜合外電報導）就在日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡後，日本今天如期舉行第26屆參議院大選投開票。槍擊案是否造成投票率及投票行為變化值得觀察，執政聯盟能否維持過半席次也受到矚目。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，本屆參議院大選共有545人角逐125個區域及比例代表席次。另外，本屆共有181名女性參選、占比約33%，人數及占比雙創歷史新高紀錄。

參議院議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；憲法規定每3年改選半數，也就是50席比例代表及74席區域議員。這次改選半數再加上1席補選，所以應選席次總計125席。

值得關注的是「女力爆發」，在各黨提出女性候選人增加的情況下，本屆共有181名女性參選、占比約33%，不論是人數或占比雙創歷史新高紀錄。

由於安倍8日在奈良市輔選遭槍手槍殺身亡，讓這次參議院大選蒙上維安陰影，也讓外界關注是否會讓本屆投票率及投票行為產生變化。

參議院大選今天上午7時起在全國約4萬6000處投票所開始投票，截止時間為晚間8時，之後進行開票作業，部分日媒屆時將公布出口民調預測結果。官方開票作業預計最快11日凌晨可望完成。

這次在8日前完成事前投票的人數約1612萬人，占整體合格選民約15.29%，較3年前參議院大選多出約195萬人。

這次選戰焦點除了是對現任首相岸田文雄政府的評價外，還包括受到烏克蘭情勢影響的高物價對策、以防衛力應有樣貌為主的外交及安全保障政策等。

自民黨與公明黨的執政聯盟能否維持參議院多數席次，及在野黨能否創造反守為攻的立足點等都是選戰焦點。

如果執政黨在參議院未取得過半席次造成「眾參扭曲」（扭曲國會），讓在野黨在參議院法案審議握有主導權的話，將讓執政陷入危機狀況，日本過去曾有過因為參議院選舉結果導致內閣下台的前例。

岸田在選前也明確表示，這次大選的「勝敗線」（勝選門檻）就是包括非改選席次在內的「執政黨過半數」。

本屆參議院總席次248席，過半數就是125席，自民黨與公明黨目前擁有70席，只要能在改選125席中拿下55席，就能取得參院過半數席次。

如果要發動修憲，必須在參眾兩院都拿下2/3席次，而參議院2/3席次門檻是166席。

目前支持修憲的政黨除了自民黨與公明黨，還包括日本維新會及國民民主黨等，這4個政黨現在的席次已逾2/3，能否維持也受到關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110710