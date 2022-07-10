日本參議院選舉出口民調 執政聯盟可拿過半席次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本參議院選舉10日投開票，NHK根據出口民調和部分開票結果報導，自民黨及公明黨可拿到過半席次。圖為山口縣自民黨競選處布置已故前首相安倍晉三祈願必勝簽名。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本第26屆參議院選舉今天舉行投開票。晚間8時（台灣時間7時）投票截止後，立刻開票。一開票日媒根據出口民調和部分開票結果報導，自民黨及公明黨可拿到過半席次。

日本放送協會（NHK），本屆參議院選舉包括神奈川縣選舉區非改選部分的缺額一名將選出125席。自民黨及公明黨確定可拿到過半席次。

目前還在開票，NHK報導，已知自民黨拿到52席、最大在野黨立憲民主黨10席、公明黨10席、日本維新會10席。

在東京都選區，日本前首相安倍晉三生前努力助選的候選人朝日健太郎確定當選。朝日健太郎原本是沙灘排球選手，受到安倍的鼓勵踏入政壇，這次是尋求連任。

安倍8日在為黨籍候選人助選時遭人槍擊身亡，自民黨今天在總部看開票結果時，在當選者的名字上不是貼上紅玫瑰花裝飾，改以粉紅色裝飾貼上。

這次選戰的另一個焦點是修憲派（修憲勢力）是否能拿到2/3席次。修憲派是指自民黨、公明黨、日本維新會、國民民主黨等，這4黨目前在眾議院和參議院擁有超過2/3席次，這次選戰結果是否能維持這樣的情況，值得關注。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。

這次參議院大選將改選74個區域席次、補選一席非改選區域席次，及改選50席比例代表席次，總計125個席次。選戰議題包括經濟、外交和安全保障，及社會福利等政策。（編輯：黃自強） 1110710