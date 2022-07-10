日本民眾絡繹不絕哀悼安倍 工作人員增設獻花台

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日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺身亡，10日上午到事發現場附近獻花哀悼的民眾絡繹不絕。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍殺身亡，今天上午到事發現場附近獻花哀悼的民眾絡繹不絕，導致獻花台不敷使用，工作人員趕緊增加新的獻花台供民眾擺放鮮花。

日媒Sponichi Annex報導，獻花台設置在事發現場的奈良市近鐵大和西大寺車站外附近，今天上午開始到場追悼安倍的民眾絡繹不絕，排隊人龍一度長達約350公尺；加上獻花數量太多，工作人員不得不增設新的獻花台。

不少民眾在獻花台前雙手合十流下眼淚，也有民眾輕聲向安倍致謝；前來哀悼的民眾不分男女老幼，涵蓋各年齡層。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110710