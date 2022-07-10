日本參院選舉 自民黨幹部：盼向安倍報告好結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本第26屆參議院選舉今晚舉行開票作業，執政黨自民黨可望大勝。日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遭人槍擊身亡，自民黨幹部今晚表示，盼能向安倍報告選舉好結果。

參議院選舉在投票截止時間今晚8時（台灣時間7時）後立刻開票，多家媒體報導出口民調顯示執政聯盟自民黨及公明黨能取得這次改選的過半席次63席。將近晚間10時，自民黨得票席次已拿到57席，超過改選前的55席，日本放送協會（NHK）出口民調顯示可能上看60至69席。

自民黨幹事長（祕書長）茂木敏充接受電視台採訪時表示，這次18天的選戰當中，他到全國各地助選，感覺獲得很大的迴響，他期待選戰能獲得好結果。

有關安倍8日在助選時遭槍擊身亡一事，茂木說，真的感到很悲痛也覺得很氣憤。有關這次參議院選舉，他說：「希望能向安倍前首相報告好結果。」

自民黨政調會會長高市早苗8時25分左右接受日媒採訪時被問及安倍逝世一事時說：「修憲、增強國防能力、推動『安倍經濟學』等安倍的遺志，我們會繼承，會持續守護安倍前首相所點燃的保守派燈火。」

日本首相、自民黨總裁（黨魁）岸田文雄在晚上9時45分左右走進自民黨黨部，率領黨籍幹部為安倍的逝世默哀。之後，拿著粉紅色玫瑰花裝飾物貼在當選人的名字上。以前是用大紅玫瑰花裝飾物張貼，但因哀悼安倍逝世，改淡粉紅色。

10時許，岸田接受NHK專訪時表示，對於安倍逝世，他要重申哀悼。不容用暴力來影響選舉這種民主主義的根本，所以他認為一定要辦好這場選舉才行，這樣的心意受到了很多人的協助，為了守護民主，今後還要更努力。

自民黨席次比改選前增加，但岸田表示，選戰期間他也聽到很多民眾嚴厲的心聲，他會將這當成一種激勵。被記者問及今天施政是否更凸顯自己的色彩時，岸田表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的防疫對策、烏克蘭局勢、物價飆漲對策，這些都是要處理的大課題，將努力讓日本經濟再生（復甦），盼自己所主張的新資本主義這種經濟模式能得到好結果。

NHK報導，從選前的民調看來，最後兩天選民想將票投給自民黨的情況增加4%，有可能是受到安倍遭槍擊身亡的影響。

截至晚間10時50分，NHK報導開票結果，自民黨59席、最大在野黨立憲民主黨12席、公明黨11席、日本維新會10席、國民民主黨2席、共產黨3席，令和新選組1席、社民黨0席，無黨籍及其他共5席，22席尚未開出。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出；每3年改選半數50席比例代表議員，及74席區域議員。

這次參議院大選將改選74個區域席次、補選一席非改選區域席次，及改選50席比例代表席次，總計125個席次。選戰議題包括經濟、外交和安全保障，及社會福利等政策。（編輯：黃自強）1110710