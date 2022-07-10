安倍妻子暱呼小晉喚不回 至今無法置信丈夫離世

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自民黨相關人士透露，安倍妻子安倍昭惠（前左）8日趕到奈良縣的醫院時，曾用暱稱「小晉」呼喊丈夫，盼安倍能恢復意識。（共同社）

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，自民黨相關人士透露，安倍妻子安倍昭惠當天趕到奈良縣的醫院時，曾用暱稱「小晉」呼喊丈夫，盼安倍能恢復意識，無奈結局未能如願。

日媒Sponichi Annex報導，安倍昭惠友人透露，安倍昭惠跟身旁人士說，「至今無法置信（丈夫離世）」。

安倍8日在奈良市輔選進行街頭演說時，遭槍手持改造槍枝近距離槍擊。安倍被送到醫院後，醫師採取大量輸血等方式試圖挽救安倍性命，在旁的自民黨內最大派閥「安倍派」（安倍擔任會長）議員們也持續呼喊「總理」、「會長」。

不過，這一切最後都徒勞無功，醫師也回天乏術，無法恢復安倍心跳，趕到醫院陪安倍走完最後一程的安倍昭惠，最後接受醫師說明「難再甦醒」的事實。

安放安倍遺體的車輛9日清晨5時55分從醫院出發，安倍昭惠坐在後座，在凝視前方同時也數度低下頭。車隊在同日下午1時35分左右抵達安倍位於東京都澀谷區的自宅。

雖然原則上不開放吊唁，但首相岸田文雄9日下午2時左右到訪；其他造訪人士包括東京都知事小池百合子、前首相森喜朗、前首相小泉純一郎等人。

安倍昭惠堅強面對來訪人士，甚至對在自宅外守候的約150名媒體記者，也不忘提供茶水表達關心。

安倍守靈夜及葬禮將分別於11日及12日舉行，地點位於東京都港區的增上寺，但只有家屬至親參與。配合12日舉行葬禮，安倍位於老家山口縣下關市的服務處，也會從同日上午10時起設置獻花台供鄉親獻花哀悼。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110710