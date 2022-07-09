安倍晉三遺體運達東京寓所 葬禮預計12日舉行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，載有遺體的靈車9日下午抵達東京涉谷自宅。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本前首相安倍晉三昨天在奈良市遭槍殺不治，載著遺體的靈車今天清晨駛離奈良縣的醫院，下午抵達安倍位於東京的寓所。安倍家預計於11日舉辦通夜（靈前守夜）、12日舉辦葬禮。

安倍昨天上午在奈良市為自民黨籍參議院選舉候選人助選進行街頭演說時，遭人持槍槍擊流血倒地被送至奈良縣的醫院急救，在搶救4個小時半後，於當地時間昨天下午5時3分宣告不治，享壽67歲。昨天安倍的妻子安倍昭惠、前首相菅義偉、內閣官房長官松野博一等都趕至醫院。

安倍的遺體進行司法解剖後，今天上午將近6時，載著遺體的靈車在安倍昭惠相伴的情況下離開醫院，約7個半小時後，於今天下午1時半許抵達安倍位於東京都澀谷區的住家。

自民黨總務會長福田達夫、政務調查會長高市早苗等自民黨幹部在安倍家前迎接靈車抵達。

日本富士電視台新聞網（FNN）報導，本屆參議院選舉明天舉行投開票，今天是選戰最後一天，日本首相岸田文雄到多處助選，但計畫於下午到安倍家弔祭慰問。

相關人士表示，通夜（靈前守夜）及葬禮基本上不接受弔問，只由近親參與，日後由自民黨和安倍家舉辦聯合喪禮。

TBS電視台新聞網報導，自民黨內安倍派的相關人士表示，通夜可能於7月11日、葬禮於12日舉辦。（編輯：陳惠珍）1110709