感念安倍晉三對台貢獻 政府及公立學校11日下半旗

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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統府發言人張惇涵今天表示，依照「國旗下半旗實施辦法」的相關規定，總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校11日下半旗1日，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。

日本前首相安倍晉三昨天遭槍擊不治，享壽67歲。張惇涵上午表示，當台灣遭遇困難及挑戰時，安倍前首相總是大力支持台灣，無論是推銷台灣的農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，甚或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心。

他指出，蔡總統決定，以下半旗的方式表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。（編輯：郭無患）1110709