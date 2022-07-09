安倍晉三逝世 謝長廷：不讓善的循環因暴力終止

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日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍擊身亡，駐日代表謝長廷9日表示，將深化台日友好關係，絕不讓善的循環因暴力而終止。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月9日

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（中央社記者楊明珠東京9日專電）日本前首相安倍晉三昨天遭槍擊身亡，駐日代表謝長廷表示，這是日本的不幸，是國際民主陣營的損失，也是台灣的重大損失。將深化台日友好關係，絕不讓善的循環因暴力而終止。

對於安倍昨天在奈良市因幫助自民黨籍參議院選舉候選人在街頭助選演說時，遭槍擊身亡一事，謝長廷今天對台灣駐日媒體表示，台灣與日本一樣感到萬分的震驚、哀慟與不捨。

謝長廷說，安倍一生守護自由民主，是國際上受尊重的知名政治家，安倍堅信「台灣有事就是日本有事」，除了守護日本，對台灣的安全和平也全力相挺，不遺餘力。

謝長廷認為，安倍的犧牲是日本的不幸，是國際民主陣營的損失，也是台灣的重大損失。安倍的去世留給世人萬分的敬意和懷念，也留給台灣人民無盡的悲哀與懷念。

他說，駐日代表處第一時間已依指示以總統蔡英文、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等名義電慰安倍的家屬。駐日代表處也將透過日本台灣交流協會的管道向日本政府和日本人民表達哀悼。駐日代表處今後也將深化台日友好關係，絕對不讓善的循環因為暴力而終止。

被問及上一次與安倍互動是什麼時候、印象最深刻的是什麼？謝長廷答說，與安倍最近的互動較多，比如說，日本國會跨黨派議員組成的「日華懇議員懇談會」年會、在民間團體的共同演講，以及上週陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全拜訪安倍等。

謝長廷說：「我曾說過安倍是戰後對台灣最友善的首相，我們感覺如同兄弟中彈一般，他的逝世，對我們也如同親人過世一樣的哀痛與不捨。」

對於安倍遭槍擊不治一事，昨天謝長廷就在臉書發文寫道：「上週陪同台灣日本關係協會會長蘇嘉全去國會拜訪安倍，並邀請安倍到台灣訪問，安倍爽快允諾，萬萬想不到竟是最後一面。」（編輯：高照芬）1110709

日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭演說時遭槍擊不治，駐日代表謝長廷9日表示，安倍的犧牲是日本的不幸，是國際民主陣營的損失，也是台灣的重大損失。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月9日