政府11日降半旗 朱立倫：表達國人對安倍的感謝

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）感念安倍晉三對台貢獻，政府機關及公立學校11日降半旗。國民黨主席朱立倫今天表示，對於安倍晉三離世感到痛心，降半旗、101點燈等，都是表達國人對安倍晉三的感謝。

日本前首相安倍晉三遭槍擊不治，享壽67歲，總統蔡英文決定，各級政府機關（構）、公立學校11日降半旗1天，以感念日本前首相安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻。

朱立倫出席國民黨立委江啟臣母親鄭老夫人月桂告別式，會後接受媒體聯訪，表達對政府及公立學校11日降半旗的看法。

朱立倫表示，安倍晉三的離世令人感到痛心，國人感謝安倍長期支持中華民國、台灣，尤其是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，安倍多次呼籲支持中華民國、支持台灣，對他表達敬意以及對世界的貢獻，降半旗、101點燈等，都是表達國人的感謝。

對此，孫文學校校長張亞中表示，安倍晉三為台灣賣鳳梨、捐獻疫苗，也說過「台灣有事，日本有事」，是否為重大貢獻，見仁見智，這也許是外交上的政策，很多卸任領導人也做過同樣的表述，降半旗此種國家大事應該有所依循。

除台灣11日降半旗外，美國總統拜登已下令全美降半旗至10日，巴西也發布3天官方哀悼令。（編輯：陳仁華）1110710