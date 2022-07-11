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赴日台交流協會悼安倍晉三 蔡總統：記得他溫暖笑容

2022/7/11 09:42（7/11 10:20 更新）
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。總統蔡英文（前右）11日前往日本台灣交流協會悼念，感念安倍對台日關係的貢獻。圖前左為日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰。中央社記者謝佳璋攝 111年7月11日
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。總統蔡英文（前右）11日前往日本台灣交流協會悼念，感念安倍對台日關係的貢獻。圖前左為日本台灣交流協會駐台代表泉裕泰。中央社記者謝佳璋攝 111年7月11日
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（中央社記者黃雅詩台北11日電）總統蔡英文今天上午到日台交流協會獻花悼念已故日本前首相安倍晉三。總統表示，她與安倍是10多年的好友，清楚記得今年3月與安倍視訊對話時，他溫暖的笑容與親切的問候，當時雙方都很期盼早日在台灣見面。

蔡總統表示，台日關係密切，一直是並肩前進的好夥伴，今天台灣政府機關與公立學校降半旗悼念安倍晉三，她要代表中華民國政府與人民向安倍晉三的家屬至上最深的哀悼。總統也對暴力行為予以最深譴責。

蔡總統由總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮陪同前往日台交流協會。

日本前首相安倍晉三8日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）在奈良市為自民黨籍參議院選舉候選人助選演說時遭槍擊送醫，下午不治身亡，享壽67歲。（編輯：郭無患）1110711

日本前首相安倍晉三遭槍擊，送醫不治身亡。總統蔡英文決定，以降半旗的方式表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。圖為11日總統府降半旗致哀。中央社記者趙世勳攝 111年7月11日
日本前首相安倍晉三遭槍擊，送醫不治身亡。總統蔡英文決定，以降半旗的方式表達台灣對安倍前首相的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。圖為11日總統府降半旗致哀。中央社記者趙世勳攝 111年7月11日
2022年3月22日，日華議員懇談會總會於東京舉辦年度大會，總統蔡英文（右）受邀與日本前首相安倍晉三（螢幕）視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。（總統府提供）
2022年3月22日，日華議員懇談會總會於東京舉辦年度大會，總統蔡英文（右）受邀與日本前首相安倍晉三（螢幕）視訊對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等交換意見。（總統府提供）
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