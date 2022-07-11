更多編輯台推薦新聞：
楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄
運動

楊森世運會健力摘銀 蹲舉440公斤破世界紀錄

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖
生活

foodpanda外送手搖飲排行 珍珠配料冠軍、台南最愛無糖

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交
國際

赤松健成日本首位漫畫家國會議員 盼促動漫外交

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土新增2例BA.5 男子法國返台 父母接機確診
首頁 / 國際

安倍晉三遇刺 日本警察廳坦承維安有問題

2022/7/11 13:30（7/11 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，隨後倒地流血。（共同社）
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良幫參議院議員候選人助選時遭槍擊，隨後倒地流血。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本內閣官房長官松野博一今天說，有關前首相安倍晉三遭槍殺身亡，已接獲警察廳報告，警察廳「認為包括警察廳參與的方式等在內的維安警備有問題」。

安倍晉三8日到奈良市為自民黨參議員候選人佐藤啓站台時，遭槍手持改造槍枝槍殺身亡，震驚日本及國際社會，部分日媒持續針對安倍當時的維安工作是否充分進行報導。

日本經濟新聞報導，松野說，預料之後將在國家公安委員會針對維安檢證等進行討論。

有關對須負責任者的處分，松野說，當務之急是先調查維安警備的問題點，有必要採取具體對策；有關責任的問題，應基於結果來做適當判斷。

朝日新聞報導，松野今天在記者會上說，「接獲（警察廳）認為這次維安警備工作有問題的報告」。

松野說，警察廳表示，不光是當地警察，包括站在指導全國警察立場的警察廳參與方式在內，認知到維安警備態勢有問題。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110711

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族