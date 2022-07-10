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感念安倍晉三 旅日台僑團體發聲明追悼

2022/7/10 19:20（7/10 19:46 更新）
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日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，旅日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正等連幹部10日發聲明追悼。安倍對趙中正的女婿、眾議員山口晉有所提攜。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月10日
日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，旅日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正等連幹部10日發聲明追悼。安倍對趙中正的女婿、眾議員山口晉有所提攜。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月10日
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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，旅日台僑團體「全日本台灣連合會」今天發布聲明追悼。內容指出，安倍是台灣人最尊敬、最感親近的日本政治家，是無可取代的重要存在。

全台連今天以會長趙中正、常務理事會及理事會聯名發表哀悼聲明。內文指出，安倍一直與台灣、台灣人同在，是台灣真正的理解者、真心的友人，也是台灣很倚賴、很慈祥的大後盾。

聲明表示，安倍身為世界外交的中心人物，指引了前進的道路；做為國際社會穩定的關鍵，博得了各國領導人的尊敬。安倍呼籲全球應了解台灣的重要性，也因此，從美國及歐洲各國都認識到台灣的重要性，對於安倍的先見之明與恩情，全台連永遠銘記在心。

聲明還寫道：「安倍先生是台灣人在黑夜中見到的光明，最強的夥伴，我們無法形容內心的悲傷和失落感，但我們會擦乾淚水，感受安倍先生化為千風的溫馨，絕不放棄，會繼續前行。」

全台連會長趙中正的女婿是日本執政黨自民黨籍眾議員山口晉。山口晉的父親是自民黨大老、前眾議院山口泰明的次子，山口晉去年年底首度當選眾議員，上個月9日，他的支持者為他在東京舉辦「勉勵會」會時，包括前首相安倍晉三、麻生太郎、菅義偉都到場。

安倍上台致詞時很風趣地說：「首先是山口晉的名字取得很好，和我的名字一樣有個『晉』字，聽說山口晉的長男名字和安倍晉太郎（安倍之父）一樣，叫做山口晉太郎，所以說，你（山口晉）的名字取得好，你兒子的名字也取得好。」

安倍還說，自己也參加了山口晉的結婚典禮，看到山口晉長得比父親山口泰明還英俊。山口晉去年底首度參選眾議院選舉時，起初民調不是很看好，但後來克服困難，努力打選戰，發表演說擴大支持。安倍致詞時最後說，山口晉是可造之才，今後會更加成長，拜託大家給予強力的支持。（編輯：林憬屏）1110710

日本前首相安倍晉三樂於提攜後進，圖為6月9日晚上他參加眾議員山口晉勉勵會的情況。山口晉是旅日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正的女婿。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月10日
日本前首相安倍晉三樂於提攜後進，圖為6月9日晚上他參加眾議員山口晉勉勵會的情況。山口晉是旅日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正的女婿。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月10日
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