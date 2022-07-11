蘇貞昌致悼安倍 陳時中現身同台感念日贈疫苗

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）行政院長蘇貞昌上午到日台交流協會向前日本首相安倍晉三獻花致敬，甫確認將代表民進黨參選台北市長的衛福部長陳時中也忽然現身同台。蘇貞昌表示，安倍讓日本政府三度送台灣最需要的疫苗，陳時中特別來表示最大的感謝與感念。

陳時中隨後入場致意，他離去時被媒體問到今天是以「衛福部長」或「參選人」身分出席，他說是以衛福部長身分，繼任衛福部長人選或他的辭職時間點都還沒決定。媒體追問是否他覺得自己是「落跑部長」，陳時中邊離去邊說「沒有、沒有」。

蘇貞昌接受媒體聯合訪問時表示，當台灣疫情最困難的時候，安倍讓日本政府三度送台灣最需要的疫苗，因此陳時中特別來向安倍表示最大的感謝與感念。

陳時中在聯合訪問中則表示，他剛在樓上的紀念牆也有留言，代表一般民眾的心情，他寫道安倍是一位珍貴、令人敬佩的前首相，是台灣永遠的朋友，不管在國際上或公衛體系都常替台灣發聲，分量相當足夠，在台灣疫苗缺乏時，也協調日本政府向台灣捐贈，相信在這樣友情的延續下，台日將永遠是好朋友。

蘇貞昌表示，他專程來向安倍表示敬意跟感念，特別謝謝當台灣最困難、被中國打壓的時候，安倍不斷為台灣發聲，甚至講台灣有事等於日本有事，等於美日安保有事，力挺台灣加入國際組織。

蘇貞昌強調，安倍是台灣永遠的好朋友，安倍不幸往生，希望他安息，台灣人民跟政府跟日本同感不捨，特別來向安倍致意、致敬。（編輯：張均懋）1110711