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降半旗悼念安倍 蔡總統：台日會持續並肩同行

2022/7/9 13:42（7/9 14:01 更新）
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（中央社記者溫貴香台北9日電）總統蔡英文今天表示，感念日本前首相安倍晉三為全球民主價值的付出，包括美國、印度等國紛紛宣布降半旗悼念。她已宣布11日政府、公立學校降半旗表達最深哀悼與感謝。

蔡總統並強調，她相信台灣會和日本持續並肩同行，深化合作，堅定捍衛民主自由價值。

總統下午在臉書發文表示，日本安倍晉三前首相是她的老朋友，她一直相信，有一天可以在台灣相見，請他好好品嘗台灣的美食，到台灣四處走走。昨天他不幸過世的遺憾消息，今早起來依然讓人難以置信。

總統說，看到在網路上，有許多台灣民眾前往安倍前首相的臉書留言，感謝他曾協助捐贈台灣友情疫苗，和台灣共同對抗疫情。還有很多人貼出他和台灣鳳梨的親切合照，以及親筆寫下「台灣加油」的照片來懷念他。這都讓人深切感受到，安倍前首相生前對台灣的溫暖。

總統表示，不只是台灣人民，包括美國、印度在內的國際民主夥伴也感念安倍前首相為全球民主價值的付出，紛紛宣布以下半旗的形式悼念。（編輯：郭無患）1110709

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