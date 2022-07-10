安倍晉三遇刺 日台協會將設獻花台供民眾哀悼

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（中央社記者游凱翔台北10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，有民間人士自發於台北的日本台灣交流協會旁設置留言牆供民眾哀悼，日台協會今天表示，正式的獻花台正在趕工當中，很快就會宣布設置時間，也萬分感激台灣民眾的心意。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，享壽67歲，消息震驚全球，有民間人士自發性在位於台北的日本台灣交流協會旁設置「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」大型留言牆，不少民眾前往獻花與哀悼。

日本台灣交流協會凌晨在臉書粉絲團上表示，很多台灣朋友都在關心正式的獻花台何時會開放，目前日台協會正在趕工當中，相信在很快的時間內將會對外宣布，也請外界鎖定臉書訊息。

日台協會提到，突如其來的悲痛消息震驚全世界，在位時間長達3188天的安倍晉三穿梭世界各地，各國都有足跡且國際友人甚多。但在這之中，不論是安倍對台灣、或是台灣對安倍的感情，卻可說是獨一無二。

日台協會說，高聳入雲的台北101哀悼文字照亮了日台兩邊，不少民眾等不及了，專程前來協會正門口致哀，晚上人潮還接連不斷，在在印證安倍跟台灣朋友們之間的真誠友情。「大家的心意我們都收到了，萬分感激。」（編輯：蘇志宗）1110710