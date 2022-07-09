悼念安倍晉三 日本台灣交流協會外巨幅留言牆滿滿哀思

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前日本首相安倍晉三8日遭槍擊逝世，台北市松山區慶城街一面寫有「哀悼 台灣永遠的好朋友 安倍晉三首相」字句的白色悼念牆佇立街頭，9日下午已有不少民眾在牆上寫下追悼字句。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日

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（中央社網站9日電）日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時被槍擊身亡，舉世震驚。位於台北市慶城街的日本台灣交流協會外，今天出現民間自發豎立約兩米高的大型留言牆，許多民眾以中、日文簽名留言，追悼這位「台灣永遠的好朋友」。

安倍晉三對台灣一向友好，卸任首相後多次為台灣發聲，去年更促成日本捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣，解疫苗缺貨燃眉之急。他遇刺身亡的消息傳出後，台灣網友湧入日本台灣交流協會Facebook粉絲專頁，留下數千則留言悼念，也有人表示希望交流協會舉辦憑弔紀念會，讓台灣民眾送上感謝追思。

今天適逢週末，日本台灣交流協會沒有上班，來自各界的追悼花束、花籃只能由一樓警衛代收。交流協會外立起「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」的大型留言牆，是民間人士自發設置，整個下午不斷有民眾停下腳步簽名、留言，有牧師在場帶領民眾默哀、祈禱，也有人靜靜駐足，細細檢視其他人的留言。

這面留言牆上寫著「日本加油」「感謝您為台灣做的事，RIP」「你擁有偉大且精彩的一生，感念會永留世人心中」「謝謝您曾為世界帶來美好的一切，請安息！台灣愛您！」「感謝永遠的好友」「辛苦您了！非常謝謝您！離苦得樂，心無罣礙」等中文、日文訊息，表達台灣民眾真摯的感情。1110709

前日本首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊逝世，震驚全球。台北市松山區慶城街一面白色悼念牆9日靜靜佇立街頭，吸引不少民眾前往留言追思安倍晉三。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日