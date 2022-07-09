更多編輯台推薦新聞：
安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

安倍晉三遇刺震驚全球 台日關係發展、國際反應一次看

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組
運動

棒球經典賽明年3月台中開打 台灣古巴荷蘭義大利同組

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突
生活

中研院首見道士院士 李豐楙：宗教跟科技一點都不衝突

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
悼念安倍晉三 日本台灣交流協會外巨幅留言牆滿滿哀思
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
首頁 / 政治

悼念安倍晉三 日本台灣交流協會外巨幅留言牆滿滿哀思

2022/7/9 18:18（7/9 18:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前日本首相安倍晉三8日遭槍擊逝世，台北市松山區慶城街一面寫有「哀悼 台灣永遠的好朋友 安倍晉三首相」字句的白色悼念牆佇立街頭，9日下午已有不少民眾在牆上寫下追悼字句。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
前日本首相安倍晉三8日遭槍擊逝世，台北市松山區慶城街一面寫有「哀悼 台灣永遠的好朋友 安倍晉三首相」字句的白色悼念牆佇立街頭，9日下午已有不少民眾在牆上寫下追悼字句。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站9日電）日本前首相安倍晉三8日在奈良街頭助選時被槍擊身亡，舉世震驚。位於台北市慶城街的日本台灣交流協會外，今天出現民間自發豎立約兩米高的大型留言牆，許多民眾以中、日文簽名留言，追悼這位「台灣永遠的好朋友」。

安倍晉三對台灣一向友好，卸任首相後多次為台灣發聲，去年更促成日本捐贈420萬劑AZ疫苗給台灣，解疫苗缺貨燃眉之急。他遇刺身亡的消息傳出後，台灣網友湧入日本台灣交流協會Facebook粉絲專頁，留下數千則留言悼念，也有人表示希望交流協會舉辦憑弔紀念會，讓台灣民眾送上感謝追思。

今天適逢週末，日本台灣交流協會沒有上班，來自各界的追悼花束、花籃只能由一樓警衛代收。交流協會外立起「哀悼台灣永遠的好朋友安倍晉三首相」的大型留言牆，是民間人士自發設置，整個下午不斷有民眾停下腳步簽名、留言，有牧師在場帶領民眾默哀、祈禱，也有人靜靜駐足，細細檢視其他人的留言。

這面留言牆上寫著「日本加油」「感謝您為台灣做的事，RIP」「你擁有偉大且精彩的一生，感念會永留世人心中」「謝謝您曾為世界帶來美好的一切，請安息！台灣愛您！」「感謝永遠的好友」「辛苦您了！非常謝謝您！離苦得樂，心無罣礙」等中文、日文訊息，表達台灣民眾真摯的感情。1110709

前日本首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊逝世，震驚全球。台北市松山區慶城街一面白色悼念牆9日靜靜佇立街頭，吸引不少民眾前往留言追思安倍晉三。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
前日本首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊逝世，震驚全球。台北市松山區慶城街一面白色悼念牆9日靜靜佇立街頭，吸引不少民眾前往留言追思安倍晉三。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
前日本首相安倍晉三8日在奈良遇襲身亡，消息傳出各界震驚。位於台北市松山區慶城街的悼念牆前，9日午後有牧師在場帶領民眾默哀祈禱。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
前日本首相安倍晉三8日在奈良遇襲身亡，消息傳出各界震驚。位於台北市松山區慶城街的悼念牆前，9日午後有牧師在場帶領民眾默哀祈禱。中央社記者謝佳璋攝 111年7月9日
延伸閱讀
時代雜誌：安倍晉三重塑日本地位 政治影響力深遠悼念安倍晉三 台北101連4天點燈打字致意降半旗悼念安倍晉三 蔡總統：台日會持續並肩同行學者：安倍晉三曾改善中日關係 但他挺台惹怒北京圖輯／安倍晉三友台身影回顧 多次來訪會藍綠、頻發聲挺台美學者：安倍晉三擁護民主 首位大國前領導人公開挺台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
安倍晉三遭槍擊 犯案兇器可發射18發子彈