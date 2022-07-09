悼念安倍晉三 台北101連4天點燈打字致意

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台北101在8日至11日一連4天點燈打字，感謝安倍對台灣的大力支持。（台北101提供）中央社記者張璦傳真 111年7月9日

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（中央社記者張璦台北9日電）日本前首相安倍晉三昨天遇刺身亡，台北101表示，將於9日至11日晚間繼續點燈打字致意，感謝安倍在台灣最需要幫忙的時候，一直大力支持；點燈內容包含「台灣永遠的朋友」、日文的謝謝和台日兩國國旗。

安倍晉三昨天上午在奈良輔選站台時遭槍擊，雖然緊急送醫救治，仍在當天下午確認死亡，享壽67歲。犯嫌是疑似前海上自衛隊員的41歲山上徹也，已依現行犯被逮捕。

台北101昨晚8時至10時點燈打字，感謝安倍晉三在台灣最需要幫忙時，「永遠站在我們的身旁」，點燈內容包含「敬悼 安倍首相」、「台灣永遠的朋友」、「感謝 安倍首相」、「對台灣支持與友誼」，以及日文的謝謝和台日兩國國旗。

台北101今天表示，安倍辭世的消息讓台灣各界感到震驚與不捨，許多民眾致電反映希望台北101代表台灣民眾，表達感念與悼念之意，因此，台北101將在7月9日至11日，繼續點燈打字，表達台灣民眾心聲，「悼念這位台灣人永遠的友人」。（編輯：林興盟）1110709