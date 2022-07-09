學者：安倍晉三曾改善中日關係 但他挺台惹怒北京

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（中央社台北9日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，回顧他主政期間，中國學者分析，雖然安倍任內曾積極改善中日兩國關係，但他卸任後抨擊中國尤其力挺台灣的大聲疾呼，北京當局頗感不滿。

香港「南華早報」（SCMP）今天報導，安倍晉三遇刺後中國官方已表達哀悼之意，但社群媒體用戶們的反應則是比較複雜，凸顯他主政期間，中日兩國關係的跌宕起伏。

槍擊是中國社群媒體8日最熱門的關鍵字，但若干平台避免有關於安倍晉三生前參拜靖國神社的爭議，而刪除部分留言。靖國神社供奉日本戰死的先烈，當中也包括被判刑的戰犯。

安倍晉三享壽67歲，生前曾兩度擔綱首相重任，最近一任的任期是從2012至2020年共8年，這是第二次世界大戰後，在位最久的日本首相。

不過中國各界對他的評價莫衷一是，若干人抨擊他是個極端的民族主義分子，也有人讚譽他努力改善中日兩國關係，近來他因痛斥北京若攻台將「自毀長城」，中國外交部反批安倍晉三「胡說八道」。

中國涉外事務學者說，安倍致力於在處理對美與對中關係之間求取平衡，但也曾設法改善與北京的往來。

中國現代國際關係研究院副院長胡繼平表示，安倍曾以實質的途徑，促使兩國關係重回正軌，美國前總統川普在任意圖疏遠日本，期間安倍更積極尋求改善中日關係。

而安倍卸任對於中國當局的抨擊日益不假辭色，包括警告中國別意圖武力犯台，卻惹怒北京當局。

尤其去年12月他正告中國政府：「『台灣有事』等同於『日本有事』，也可以說是等同於『日美同盟』有事。這項認知，北京領導階層，尤其是習近平絕對不能誤判。」

上海國際問題研究院研究員廉德瑰則說，隨著時間的演變，北京對安倍的評價也為之改觀，並說：「他擔任首相期間的首要之務，就是取得黨內左派與右派的相挺，所以任內無法完全讓保守勢力感到滿意。」

廉德瑰表示：「但他卸任後的言行完全表露保守勢力的觀點，而且像他如此深具影響力的（日本）政壇要角，可能無人能出其右。」

雖然廉德瑰指出：「（他的任內）兩國領導人數度會面，而且多年並未爆發重大衝突。」不過他還是不忘補上一句，近年來安倍針對台灣「肆無忌憚的評論」，使北京方面深感不滿。

回顧安倍生前的主政始末，2006年10月他首次擔任首相還沒滿月即啟程訪中，當時中共領導人胡錦濤稱，安倍此行是兩國關係的轉捩點。

2007年安倍因健康欠佳而卸任，但2012年底又重返執政，那時正是中日兩國關係的低潮，因日本政府決定把多國聲稱擁有主權的爭議列嶼釣魚台國有化，這個位於東海的無人居住島嶼，日本稱之為尖閣諸島，

隔年安倍參拜靖國神社，中日兩國緊張升高，引發北京當局強烈不滿，並說安倍晉三是不受中國歡迎的人物。

但安倍於2014年在北京召開的亞太經合會（APEC）領袖峰會期間，會晤當今中共領導人習近平，並說中日雙方不應任由各自關切的問題，損及整體的關係。

隨後數年，安倍與習曾多次會晤，估計在他任內至少9次，同時安倍呼籲重啟停擺4年的中日安全對話，他2度擔綱首相期間，中日兩國高層往來密切。

2018年安倍再度訪中，而且是8年來首度以國是訪問規格到訪的日本領導人，習近平也曾計劃2020年訪日，但疫情加上安倍同年稍晚再度因健康緣故卸任，以致習近平的訪日之旅遲遲未能成行。

兩人最後一次會晤是在2019年，當時安倍告訴習近平，期盼兩國持續交流不中斷，即使安倍任內意圖修改二戰後明定的和平憲法令北京大感意外，不過涉外事務學者表示，安倍主政期間的兩國關係算是比較穩定。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110709