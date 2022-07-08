安倍晉三遇刺 兩岸學者：中日關係不會有根本性轉舵

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（中央社記者沈朋達台北8日電）日本前首相安倍晉三今天遇刺身亡，他對台海議題的態度曾令北京當局不滿。台灣學者郭育仁分析，安倍遇刺，未來日本不只會延續，還可能強化「安倍路線」的外交國防政策。

中國知日學者包承柯也認為，「中日關係不會有根本性轉舵」。他並關注安倍遇刺案，是否與10日參議院選舉涉及的「自衛隊入憲」修憲議題有關。

安倍晉三8日上午在日本奈良為參議員候選人造勢時遭槍擊，下午宣告不治，享壽67歲。

安倍遇刺的消息傳出後，中國網友在社交平台微博上普遍讚好，這不僅是因為中日之間長久累積的歷史仇恨，也與安倍卸任首相後多次的友台言論有關。

安倍2012年二度當選日本首相時，中日兩國正因釣魚台爭端陷入低潮，他上任後曾試圖修補對中關係。

中華日本學會理事包承柯接受中央社電訪時說，安倍在首相任內處理中日關係仍較有「平衡感」，2018年還推動中國國務院總理李克強訪日，安倍也在同年訪中。

他指出，即便安倍2020年卸任，仍在日本政壇扮演重要角色。而安倍近期發表「台灣有事等同日本有事，也等同『日美同盟』有事」等言論，則引起中國強烈反彈。

包承柯分析，日本的政策有其思考邏輯和方向，並非安倍一人可左右。中國崛起令日本擔心國際影響力旁落，因此試圖在美國對中國施壓的過程中發揮影響力。

他說，這樣的結構讓中日關係出現目前的趨勢，即便安倍過世，日本的政治家仍會依既有的政治軌跡走，「中日關係不會有根本性的轉舵」。

國立中山大學日本研究中心主任郭育仁也告訴中央社，從目前日本政界的反應來看，安倍遇刺反而使朝野更重視安倍強調的，支持包括台灣在內的民主國家等價值。

他說，安倍卸任後，接任首相的菅義偉和岸田文雄都不斷強調台海和平穩定的重要性。因此預估未來日本不只會延續，還可能強化「安倍路線」的外交國防政策。

目前安倍遇刺的主因未明，外界只知道兇手為41歲現居於奈良的山上徹也，曾任海上自衛隊員。他持疑似土製槍枝，對安倍開了2槍。被捕後宣稱對安倍不滿因而行兇。

包承柯關注案件是否與日本10日將舉行的參議院選舉有關。本次選舉將改選參議院半數的議席，外界關注執政的自由民主黨是否能和盟友取得提出修憲的2/3席次門檻。

自民黨擬就自衛隊議題修憲，該黨幹事長茂木敏充6月就表明，力爭在參議院選舉後提議修憲。

日本修憲的規範為，國會參眾兩院議員2/3以上同意才能發動國民投票，並再獲國民投票有效票過半數同意，才能完成修憲。目前自民黨及其盟友已在眾議院掌握2/3以上席次。

留學日本的包承柯說，日本社會一般與政治脫節，民眾不太關心政治動態。因此兇手行兇是否因擔憂國家走向，以及是否只是個人行為，值得後續關注。（編輯：楊昇儒）1110708