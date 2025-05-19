家屬接獲聯繫稱徐少東在日本 高雄警撤協尋續追查

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（中央社記者張已亷高雄19日電）三聯集團負責人徐少東涉吸金與受中國指示介選等案，家屬11日發現疑失聯報警，17日再到派出所稱徐男在日本，要尋求司法救濟；對此，高雄警表示，已撤銷緊急協尋，將依檢方指揮持續追查。

高雄市警察局新興分局今天透過訊息指出，17日晚間接獲徐男家屬通知，聲稱徐少東透過通訊軟體向家屬主動聯繫。警方依規定撤銷緊急協尋，後續依高雄地檢署指揮持續追查；另外，徐男家屬提到，徐少東在日本，希望尋求司法救濟。

全案因由，徐少東涉案遭雄檢向法院聲請羈押，法院裁定新台幣4000萬元交保，命限制住居、出境、出海及每週一向高雄市警察局新興分局自強路派出所報到1次等遵守事項。

因徐少東12日未向派出所報到，雄檢隨即指派檢察官指揮組成專案小組，追查徐少東未報到因由、行蹤，通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防徐少東潛逃海外。

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徐少東為三聯國際事業有限公司實際負責人，民國104年與張姓公司法律顧問買下連年虧損某電信公司，2人接手經營後仍虧損，便共同設計吸金制度。

另外，徐少東被控受中國指示介入總統大選、在台發展組織，涉嫌違反總統副總統選舉罷免法、國家安全法及反滲透法等罪，多起案件仍在法院審理中。（編輯：陳仁華）1140519