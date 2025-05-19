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「山東凱哥」大園岸際拍片插五星旗 海巡查油料不充裕及未曬傷疑點
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「山東凱哥」大園岸際拍片插五星旗 海巡查油料不充裕及未曬傷疑點

2025/5/19 13:06（5/19 13:30 更新）
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海洋委員會海巡署19日上午舉行記者會說明，副署長兼發言人謝慶欽（圖）表示，「山東凱哥」岸際拍攝畫面確定是在大園風力發電機岸際，但是否為自駕偷渡或由在地協力擺拍，深入追查中。中央社記者黃麗芸攝 114年5月19日
海洋委員會海巡署19日上午舉行記者會說明，副署長兼發言人謝慶欽（圖）表示，「山東凱哥」岸際拍攝畫面確定是在大園風力發電機岸際，但是否為自駕偷渡或由在地協力擺拍，深入追查中。中央社記者黃麗芸攝 114年5月19日
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）中國宋姓父子日前從桃園沙灘上岸遭逮，自稱「山東凱哥」的中國男子則發影片稱登陸桃園大園。海巡署今天說，後者岸際影片未變造，但油量非常勉強，且無脫水曬傷，啟人疑竇。

海洋委員會海巡署今天召開記者會，副署長兼發言人謝慶欽表示，去年總統賴清德就任，中共發動聯合軍演，不排除就職週年將至，中共會再度利用類似手法和影片進行認知作戰。

影片來源：中央社

媒體於記者會中提問，「山東凱哥」登陸插五星旗影片是否為真、登陸點與中國父子上岸地點距離。謝慶欽說明，「山東凱哥」畫面經連夜鑑定分析，岸際拍攝畫面確定未經偽造和變造，地點是在桃園市大園區風力發電機一帶。

謝慶欽說，但是否如「山東凱哥」所說自駕橡皮艇偷渡，或在台就近或由在地協力人員擺拍，海巡署正調閱路口監視器；人員辨識部分，已協調移民署和國防部深入追查，第一時間也報請檢察官指揮偵辦。

他提到，兩案案發地點點相距10.9公里。針對查獲宋姓父子偷渡上岸地點，未來將建置紅外線熱影像系統；「山東凱哥」所拍岸際處附近，也將規劃建置智慧型岸際監控系統。

針對中國大陸人士未經許可入國，謝慶欽指出，依入出國及移民法第74條規定和兩岸條例第10條規定，應處以5年以下徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金，但往例顯示類似案件最多判刑8個月，部分甚至只有易科罰金，發揮效果有限，希望能從重處罰。

媒體追問，「山東凱哥」聲稱從福建駕駛橡皮艇耗時9小時抵台可能性為何，及與宋姓父子案有無關聯。謝慶欽表示，經查宋姓父子從中國大陸福建平潭出發，距離桃園市觀音為70海浬，單趟使用油料為34公升，船上油箱24公升、自備2桶20公升油箱，單趟估算為合理數值。

「山東凱哥」部分，謝慶欽說，從中國大陸福建長樂至桃園市大園的直線距離為95海浬，預估單趟使用油料需58.5公升，來回要117公升，若以攜帶4桶30公升油料備用，「是有可能、但非常勉強」，正深入積極追查，盡快水落石出。

謝慶欽還表示，依過往偵辦案例來看，偷渡客在船上日曬強烈，多會嚴重脫水或曬傷，但「山東凱哥」看似無此狀況；此外，影片曝光後已下架，但不影響案件偵查。

另方面，面對中國灰色地帶侵擾不斷，謝慶欽表示，目前所使用的紅外線熱影像儀數量遠遠不夠，且雷達對於小型目標、微弱光點的橡皮艇，容易被海浪和雜訊干擾，不容易分辨。

謝慶欽說，海巡署過往針對本島是以國家安全、海域治安為主，應對目標為越界漁船、民兵船和海警船等；離島地區則採防治小型目標，運用紅外線儀器和雷達，進行岸際攔截圍捕。

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考量小型目標已成灰色地帶侵擾和認知作戰的主要手段，謝慶欽說，目前迫切需要建置高科技岸海監偵系統，才能大小兼顧、確保國家安全，將爭取特別預算支持。

中國宋姓父子16日搭橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，被海巡署逮捕。此外，自稱「山東凱哥」的中國男子於網路發布影片，聲稱自駕橡皮艇從中國大陸福建長樂機場附近沙灘出發後抵達桃園，並在沙灘插上五星旗自拍，隨後返回中國大陸。（編輯：蕭博文）1140519

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