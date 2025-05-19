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英國登山家庫爾第19次登頂聖母峰 創非雪巴人紀錄

2025/5/19 13:14（5/19 13:56 更新）
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（中央社加德滿都18日綜合外電報導）英國登山家肯頓．庫爾（Kenton Cool）今天第19次登頂聖母峰，打破自己保持的非雪巴人聖母峰登頂紀錄。

今年51歲的登山嚮導庫爾是於2004年首次攀登聖母峰（Mount Everest），此後幾乎每年都會帶領顧客攀登這座世界最高峰。

庫爾在他的IG帳號發文表示：「肯頓（即庫爾本人）於尼泊爾時間今天上午11時（格林威治標準時間5時15分），第19次登頂聖母峰。」

庫爾2021年第15次登頂聖母峰後，他與美國人哈恩（Dave Hahn）並列為非尼泊爾人登頂聖母峰次數最多者。庫爾次年再登上聖母峰時，此一封號即由他獨享。

庫爾1996年曾於攀岩事故中雙腳跟骨折。有人曾跟他說，如果沒有任何協助，他將無法獨自行走。

2022年，庫爾第16次登頂聖母峰後受訪表示，比起尼泊爾登山者的成就，他的聖母峰紀錄「並沒有那麼驚人」。

庫爾是在2004年首次攀登聖母峰，此後幾乎每年都會重複這項壯舉。

庫爾今天是在雪巴人傑詹（Dorji Gyaljen）陪同下攻頂，這是傑詹第23次攀登聖母峰。聖母峰登頂紀錄則是由另一名雪巴人瑞塔（Kami Rita）保持，他已登上30次。庫爾登頂之前，本週至少有2人在聖母峰喪生，分別為1名菲律賓人與1名印度人。

尼泊爾本季已發放458張許可證，並在聖母峰山腳建造帳篷城，供外國登山客與支援人員使用。

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庫爾這次走的東南稜線（Southeast Ridge）是1953年由紐西蘭登山家希拉瑞爵士（Sir Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）所闢的標準路線，此線至今仍是最受歡迎的攀登路線。

去年有超過800名登山者登頂聖母峰，其中74名是從北側，也就是西藏這一側攻頂。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1140519

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