開箱老照片》拾方方成為珠峰的一部分

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（中央社網站）1994年（民國83年）5月23日：遠征聖母峰的台灣頭份珠峰遠征隊，從尼泊爾返台，其中隊員拾方方在登頂成功後迷途失蹤。

頭份山岳委員會組成的「台灣珠穆朗瑪峰遠征隊」，是第一支遠征聖母峰的本土登山隊，隊員14人均為高山嚮導，經3年準備，3月15日從台北出發，5月8日隊員拾方方成功登頂。

當夜回程時，拾方方因迷途露宿在8千7百公尺山中，隔日失去聯絡，確認失蹤。

曾有加拿大探險隊隊員從望遠鏡中看到拾方方困陷於峭壁，透過無線電對話試圖幫助他，但仍不敵時速135公里的強風、攝氏零下35度的低溫而迷失方向。

拾方方失蹤後，應台灣隊要求登頂時探察拾方方位置的義大利隊隊長、加拿大隊領隊及雪巴嚮導也相繼在8千公尺處失蹤。

拾方方是台灣岳界第2位登上珠峰者，卻也是第1個失蹤，永遠留在那裡的台灣登山隊員。

想看更多拾方方的照片，立即到中央社影像空間。1130523