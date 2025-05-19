五專優先免試入學1.4萬名額 可選填30個志願

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（中央社記者許秩維台北19日電）114學年五專優先免試入學即日起至5月23日受理報名，共有41所公私立技專校院參與招生，提供1萬4416個名額，免試生可網路選填30個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，五專優先免試入學招收對象為國中應屆、非應屆畢業生或具同等學力者，國中應屆畢業生以國中學校集體報名為原則，非應屆畢業生或具同等學力者以個別網路報名辦理。

114學年五專優先免試入學於5月19日至23日受理報名，有41所公私立技專校院、189個科（組）參與招生，提供1萬4416個名額（含原住民等7類特種生名額），報名的免試生可依志向，透過網路選填跨校跨科（組）30個志願，經電腦統一分發放榜。

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114學年五專優先免試入學採計國中在校「多元學習表現」、「技藝優良」、「弱勢身分」、「均衡學習」、「國中教育會考」、「志願序」等項目。

技專校院招生委員會聯合會主任王錫福表示，就讀五專前3年有免學費優惠，減輕學生的就學負擔，且五專授課師資均為大學講師，著重培養學生一技之長，學校可提供學生學習專業技能的最佳環境，達到畢業即就業。（編輯：管中維）1140519