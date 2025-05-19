白色恐怖受難者點滴傳承拍成劇 盼下一代有歷史記憶

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（中央社記者洪素津台北19日電）台灣歷經超過40年的白色恐怖，是無數家庭難以抹滅的傷痛，近年不少受難者將過去經歷說出來，透過口述與回憶錄陳述、甚至改編成戲劇，盼這些作品能讓下一代擁有對歷史的記憶。

行政院在113年4月18日宣布，將每年5月19日訂為「白色恐怖記憶日」，希望這段斲傷人權的歷史，成為台灣社會的集體記憶，除體認威權統治時期，國家暴力對人性尊嚴的侵害，並深切地同理受難者遭遇，更能時刻提醒。

近年來台灣努力推行「轉型正義」，讓越來越多白色恐怖受難者願意將過去經歷與受到不當用刑的經歷說出來，並積極參與成立台灣地區政治受難人互助會、50年代白色恐怖案件平反促進會等團體。

除了透過受難者的口述、回憶錄，戲劇上也有不少作品探討白色恐怖時期，客家電視台耗資新台幣1.6億元打造戲劇「星空下的黑潮島嶼」，並找來王識賢、吳念軒、夏騰宏、黃河、曹佑寧飆戲，講述受難者被關在綠島的生活，看他們如何用自己的能力，讓綠島的醫療、農業、教育等有了不一樣的改變，同時也讓自己生命有不一樣的意義。

國家人權博物館除舉辦綠島人權藝術季，也到綠島舉辦為期3天的「2025年政治受難者暨家屬重返記憶之島-綠島」活動，邀請政治受難者前輩和戲劇「星空下的黑潮島嶼」導演王傳宗，一起出席分享戲劇的製作過程和理念。

其中綠島受難者陳欽生出席活動，他表示自己是馬來西亞華僑，因緣際會下來台灣唸書，沒想到卻遭政府指控「企圖以學生的名義來對抗中華民國政府」而入獄，他當時心情猶如世界崩塌，絕望到谷底，靠著難友幫忙才走出陰霾。

出獄後陳欽生把自己的經歷口述出來，盼鼓勵年輕人做一些對台灣能繼續發展的動力，不要有政治鬥爭，也不要有任何破壞民主的機會。

另一綠島受難者楊田郎則說，當年他未滿18歲就被抓走，不懂事的他被騙畫押，以為這樣就可以回家，沒想到卻是受苦的開始，而說起在綠島的生活，他表示被關進去的都是高知識份子，入獄期間楊田郎也跟著學了很多，自稱是「沒有文憑的博士」。

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演員吳念軒、夏騰宏接受「中央社」專訪暢談拍攝「星空下的黑潮島嶼」的心得和感悟，吳念軒坦言一看到劇本就十分入迷，當時為角色看過很多文獻和紀錄片，「我慢慢把自己放進去那個時代，從生活飲食、文化、戒嚴方面去體驗」。

夏騰宏則分享之前有拍過「返校」，身體有這個時代的記憶，再加上自己外公外婆都是軍人，面對這個歷史自己其實很有感，「角色有很多前輩做過的事，真的很勇敢，我真的不敢，如果我沒有家累，我選擇可能會不一樣，可能有心理準備會連累家人、犧牲自己，這個精神可以透過我演戲來經歷，這是真的是很珍貴的回憶」。（編輯：龍柏安）1140519