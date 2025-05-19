吳念軒拍戲體驗白色恐怖絕望 戲外姊姊逝世體悟人生

（中央社記者洪素津台北19日電）演員吳念軒在時代劇飾演被送往綠島入獄的農家子弟，過程中他歷經槍傷、朋友飲彈自殺等際遇，逐漸養大心智，戲外他分享姊姊的離世讓他發現，代替死去的人活著有多重要。

吳念軒主演客家旗艦時代劇「星空下的黑潮島嶼」，在劇中他被送往綠島入獄，在戒嚴時空背景下，他在獄中得靠自己的能力生存，無奈還是遇到很多絕望的事情。

吳念軒透露，一收到劇本就看得入迷，為更理解角色，看了多種史料和參考文獻書籍，「角色入獄之後眼界才打開，也才學到很多東西，他不知道世界那麼大，他不後悔這段經歷。」

劇中吳念軒目睹好友在眼前飲彈自殺，這讓他久久無法釋懷，「這很衝擊，對他來說影響很大，比起憤怒有更多的是不理解。」戲外吳念軒也有同窗無預警離開，縱使跟對方不是很親密，但一樣有感觸，「會突然很珍惜擁有的一切。」

劇中更多的是在絕境裡求生存，面對朋友的離開，悲傷永遠是在求生後面，戲外吳念軒也經歷過相似的絕境，「我最痛苦的是姊姊過世，面對那麼親的人離開，那時候我是無法承受的。」不過這也讓整個家庭更加緊密，也更珍惜。

吳念軒坦言，姊姊的離開讓他一夜長大，他告訴自己，「有些人的離開讓我學習，代替死去的人好好活著，分享記得的她，也是很好活下去的動力。」

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劇中吳念軒被送往綠島的過程中小腿中彈，為更加融入角色，吳念軒開始了解槍傷，詢問有中槍過的人，為習慣腿傷狀態，他甚至長達4個月散步逛街都裝跛腳，他笑說：「長期讓另一隻腳施力，結果我恢復正常就會卡卡的。」

最後吳念軒分享，每拍完一部電影或是戲劇，都會帶紀念品回家，這次劇中他的小腿中彈，子彈卡肉的特殊化妝太特別，戲殺青後他把「帶血的假皮」拿回家做紀念，子彈則因為戲劇有另外需求無法帶回家。（編輯：龍柏安）1140519