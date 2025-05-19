夏騰宏時代劇詮釋綠島醫師 白色恐怖前輩精神令人敬佩

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（中央社記者洪素津台北19日電）演員夏騰宏在時代劇飾演被送往綠島入獄的醫師，角色堅毅勇敢面對各種困境，他認為白恐時期的前輩很勇敢，「我不敢！這樣犧牲自我的精神可以透過演戲經歷過是很珍貴的回憶。」

夏騰宏主演客家旗艦時代劇「星空下的黑潮島嶼」，劇中他是名婦產科醫師，在綠島入獄過程中，他迎戰種種衝擊，最後不惜衝撞軍方體制，他認為自己有機會受過高等教育，就應該要改善、回饋社會。

戲外的夏騰宏說：「角色做的事情真的很勇敢，換成是自己可能真的沒辦法。」

夏騰宏對戒嚴時期的時代劇不陌生，同樣曾在「返校」演出高知識份子，他笑說：「身體有時代記憶，當下拍的時候感覺記憶又回來。」

夏騰宏更分享自己的外公、外婆就是軍人，一家人都是軍官思維，這也是他拍戲的養分，也認為白恐時期的前輩相當勇敢，劇中那份自我犧牲的精神可以透過演戲經歷過是很珍貴的回憶。

夏騰宏認為自己的成長環境，是他當演員很重要的養分，小時候爸爸的教育就很前衛，他曾告訴夏騰宏：「不用怕老師，不要害怕權威，老師不一定是對的。」

更令人難以置信的是，長大後他到牛郎店去上班，父母也僅是說：「有嘗試過就好，不要做太久。」這也讓夏騰宏勤於跟父母分享，而父母對夏騰宏的要求就是不要變壞。

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這樣的環境也影響夏騰宏對女兒的教育，他雖扮黑臉，但又很愛鬧女兒，讓女兒是對他又愛又恨，他搞笑地說：「我都會唸劇本給女兒聽，讓劇本變成女兒的睡前故事，等她長大就可以跟我對詞了。」

聊起演藝工作最新計畫，夏騰宏強調，只要有工作上門就是全力以赴，「工作上我很隨緣，沒有特別的選擇，交給老天爺安排。」不過夏騰宏許願，未來有機會的話想要演律師，更希望能挑戰周星馳風格的喜劇。（編輯：龍柏安）1140519