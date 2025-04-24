「星空下的黑潮島嶼」迎結局 洪佩瑜獻聲客語主題曲

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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）歷時3年拍攝、全劇耗資1.6億的客家電視台年度大戲「星空下的黑潮島嶼」即將迎來大結局。主題曲「無姓共名」邀請金曲及金馬得主洪佩瑜以「說書人」視角溫暖詮釋。

「星空下的黑潮島嶼」聚焦白色恐怖時期，一群被送至綠島的「新生」如何運用自身所長，改變島上的醫療、農業與教育，同時探索人生嶄新意義。全劇由王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒與夏騰宏等主演，4月27日將迎來大結局。

根據何樂音樂今天發布的新聞資料，隨劇情進入高潮，由洪佩瑜演唱的主題曲也將正式曝光，這也是洪佩瑜首次挑戰客語演唱，完整版本將在「星空下的黑潮島嶼」大結局播出時揭曉。

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洪佩瑜說，她在唱這首歌的時候，「感覺自己像是劇中角色的一份子，為劇中人補述那些還沒被說完的故事。」她並分享，透過歌詞與不斷聆聽試唱帶，逐漸可以理解語言背後的情感與訊息，「客語真的很溫柔，在唱的時候，情緒更能貼近劇情。」

「無姓共名」音樂由金曲製作人陳建騏譜曲，饒瑞軍填詞，並製作成客語與華語兩個版本。陳建騏也稱讚洪佩瑜的詮釋「如暖陽煦煦，海風吹拂」。（編輯：龍柏安）1140424