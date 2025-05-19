白色恐怖受難者重回綠島 陳欽生、楊田郎盼台灣珍惜民主

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（中央社記者洪素津台北19日電）在白色恐怖時期，受難者陳欽生、楊田郎曾被關押在綠島監獄，2人日前參加活動舊地重遊心情複雜，只盼苦難經歷可以當年輕下一代借鏡，讓年輕人知道台灣民主與人權得來不易。

國家人權博物館16日到綠島舉辦為期3天的「2025年政治受難者暨家屬重返記憶之島-綠島」活動，活動邀請政治受難者前輩、親屬等共90幾人參與，其中受難者陳欽生、楊田郎接受「中央社」訪問聊及參與的心情感受。

陳欽生是馬來西亞華僑，大學時期到台灣讀大學，未料卻被當時政府指控企圖以學生名義來對抗中華民國政府，隨後被發派綠島入獄。

陳欽生回想過去種種，他表示當時完全無法接受，「我並沒有做任何對不起中華民國的事情，在這裡我有2年多我是放棄我自己的，我完全絕望，我看不到未來，我無法接受加諸在我身上的罪名，心情很痛苦。」

在綠島入獄的12年，陳欽生因難友幫助而轉念，「我很感謝當初在我身邊的人，他們一直鼓勵我，某一天我覺醒了，既然我無法控制這些發生在我身上的痛苦，我就把語文學好，因為我必須把我的生命留下來，再把我的生命故事記錄下來。」

由客家電視台所制播的「星空下的黑潮島嶼」，聚焦於白色恐怖時期，一群被送往綠島的「新生」如何運用自身的才能，為綠島的醫療、農業與教育帶來變革，同時尋找生命的嶄新意義。

陳欽生看了戲劇「星空下的黑潮島嶼」，很認同戲劇呈現的絕望與哀苦，離開綠島後，他致力於告訴後代他在白恐發生的事情，他也告訴自己要從跌到的地方站起來，要告訴所有人，「台灣發生了什麼事。」

陳欽生也期盼台灣人能團結一致，做一些對台灣能繼續發展的事情，不要再有政治鬥爭，也不要有任何破壞民主的機會，「希望發生在我身上的苦難不要再發生。」

白恐受難者楊田郎則分享，自己未滿18歲就被抓走，不懂事的他被騙畫押，以為這樣就可以回家，沒想到卻是受苦的開始，當時政府以莫須有的罪名判他7年有期徒刑。

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說起在綠島的生活，楊田郎表示，被關進去的都是高知識分子，入獄期間他學了很多，負責伙食的他常在外出買菜時跟鄉民接觸，甚至可以拿到報紙得知國家大事，自稱是「沒有文憑的博士」。

楊田郎坦言，在白色恐怖時期，很多事情沒有任何道理，現在大家擁有自由的靈魂，還可以拍攝相關話題的戲劇，「很感動，因為台灣有人關心到綠島這件事情。」現在楊田郎仍會把自己當年遭遇講出來，要大家知道台灣民主是經過這些苦難才有的。（編輯：龍柏安）1140519

白色恐怖受難者楊田郎（圖）16日參與由國家人權博物館舉辦「2025年政治受難者暨家屬重返記憶之島－綠島」活動，受訪談論在當年在綠島的狀況。（客家電視台提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月19日