519白恐記憶日將至 蘇貞昌展示美麗島大審卷宗

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（中央社記者賴于榛台北15日電）519白恐記憶日將至，前行政院長蘇貞昌辦公室今天表示，蘇貞昌昨天與文化部長李遠等人，參訪曾為「美麗島軍法大審」現場的白色恐怖景美紀念園區，並首度展示當年為美麗島事件被告辯護的相關卷宗。

5月19日是白色恐怖記憶日，蘇貞昌辦公室今天透過新聞稿指出，蘇貞昌昨天在李遠以及民進黨立委邱議瑩、陳培瑜、林楚茵、李柏毅、蘇巧慧、吳沛憶、黃捷、沈伯洋、蔡易餘、台北市議員王閔生，以及曾深入參與轉型正義工作的前政務委員羅秉成等人陪同下，參訪白色恐怖景美紀念園區。

根據國家人權博物館資訊，白色恐怖景美紀念園區在戒嚴時期是軍事、政治、治安案件的審訊、羈押場所，包含「美麗島事件」1980年「軍法大審」、前軍事情報局長汪希苓涉「江南案」服刑地點。

蘇貞昌也首度展示當年為美麗島事件被告辯護的相關卷宗，他表示，當年將律師事務所的卷宗放在老家儲藏，其他文件都被築巢的白蟻啃食殆盡，唯獨美麗島事件的卷宗奇蹟似地被白蟻繞過，或許是螻蟻也感受到這個案子的冤情。

蘇貞昌表示，與會眾人雖屬不同世代，但多有與白色恐怖不同的連結，包括邱議瑩的父親、李遠的舅舅，以及吳沛憶的外祖父，都是曾遭威權政府迫害的對象。

走至美麗島大審當年的歷史現場「第一法庭」時，蘇貞昌指出，美麗島大審距今已歷經45年，但當時種種至今歷歷在目，包括審判當天法庭的座位安排、現場氛圍、家屬悲傷焦慮的神情，甚至是被告在法庭上的最後陳述，他永遠都不會忘記。

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蘇貞昌說，當年美麗島事件受難者都是用生命、家人和青春，才換得今天大家能夠站在現場回顧歷史，國民黨當年也警告律師團，誰敢為叛徒辯護，誰就是叛徒的同路人，但他們很清楚，要打開民主的大門，就是要靠一代代人的努力，所以他們一步也不曾退讓。

蘇貞昌表示，台灣的民主靠著前人勇敢挺身對抗威權，才能走到今天的民主社會，選在白色恐怖記憶日前走訪黨國體制時迫害人權的歷史場景，就是希望大家能繼續捍衛民主，讓悲劇不再重演。（編輯：林興盟）1140515