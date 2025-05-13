綠島人權藝術季 李遠：用藝術理解白恐受難者傷痛

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）綠島人權藝術季將於5月17日起舉行，文化部長李遠今天出席記者會表示，透過藝術可以想像政治受難者如何看著海水跟星星堅強地生活下去，藝術能讓人們產生同理感受。

李遠表示，1951年5月17日是第一批政治犯被送到綠島的日子，在那樣封閉的年代，不僅是綠島被隔離，在台灣不能自由出國，不能看雜誌和聽廣播，「我們不認識台灣的地理、歷史，也形同被隔離」。

李遠表示，他這代人就是在這樣的環境中成長，一整個世代遺忘白色恐佈歷史，也遺忘整個台灣的歷史，這樣長大，是一個很悲傷的歷程。

李遠回憶，小時候聽著父親在葡萄藤架下面拉手風琴唱「綠島小夜曲」，「這首歌其實是一首愛情的歌，但我爸爸唱起來很悲傷，那種悲傷，我也不曉得是為什麼，後來我漸漸知道，在那個年代，家裡有白色恐怖的受難者的比例非常高。」

李遠強調，作為文化部長，除了關心藝術、電影、出版等產業發展外，「我最在意的是人權與自由，希望能擴大人權館的活動，希望綠島人權藝術季不僅在綠島辦，也要回到台灣來辦。」

李遠表示，雖然人權館預算一直不多，今年又被刪減新台幣2000萬元，但仍會透過募款、合作等方式，將活動持續辦理下去。

李遠也期許國際人權影展要成為僅次於台北電影節、金馬獎等相關單位舉辦的影展，以電影傳遞更多對於自由價值的信念。

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「藝術真的非常重要，藝術可以讓我們了解彼此的悲傷跟痛苦。」李遠呼籲，不管任何政黨、任何人都能以真誠的心情看待白色恐怖。他也推薦大家參觀綠島人權藝術季，並推薦近期電影「搜查瑠公圳」與「大濛」、電視劇「星空下的黑潮島嶼」以及各種文學出版，共同認識及面對這段歷史。

「2025綠島人權藝術季」展覽將自5月17日至9月21日舉行，地點在國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區。（編輯：張雅淨）1140513