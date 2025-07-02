安聯小小世界盃7/19總決賽 新增木蘭獎推性別平等

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（中央社記者黎建忠台北2日電）2025年安聯小小世界盃將於19、20日舉行總決賽，今年參賽隊伍創新高達到1204隊，主辦單位特地增設「木蘭獎」，用來獎勵優秀的女子球員，落實性別平等，開創女足更多未來。

2025年安聯小小世界盃參賽隊伍從去年1107隊到今年1204隊，估計投入賽事的家庭超過1.2萬戶，真正達成深耕基層、推廣足球的目標。

賽事共分為U6幼兒組、U8國小組、U10國小組、U12國小組、U15國中組，並將全台分作7大賽區，包括台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮，其中除台北賽區以外，其餘各區都已落幕。

根據賽制，最終將有8支球隊於7月19、20日齊聚台北市立大學爭奪全國總冠軍榮耀。

今年賽事推出全新口號「FOR LOVE 因為熱愛」，號召小球員和家長回歸踢球初心；主辦單位還增設「木蘭獎」，希望從眾多參賽球員中，選出表現優異的女子最有價值球員（MVP）。

今天出席記者會的醒吾高中女足隊，許多球員過去都曾參加過安聯小小世界盃，成員之一的陳柔羽還擔任今年宣傳影片主角，她笑說：「比踢球還困難。」

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今年高三的陳柔羽，已經將下階段的目標放在美國，她說：「其實我一直都有旅外的夢想，美國的女足環境很開放，訓練模式我也很喜歡，希望能在去美國之前，多強化自己的射門技巧和身體對抗能力。」

陳柔羽表示，從6、7年前接觸足球就愛上這項運動，「可以和隊友團隊合作完成進球，成就感非常大，未來也會保持這樣的信念繼續踢下去。」（編輯：張雅淨）1140702