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國防藥學系招生數暴增3倍 藥師：人力市場恐失衡

2025/7/2 17:23
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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）醫學系招生員額爭議才剛落幕，有藥師團體今天抗議，12年來國防醫學院藥學系招生名額暴增近3倍，卻未見教育部減招其他學校名額，恐破壞人力市場平衡，呼籲維持總招生1148人。

對此，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪時說明，各藥學系招生額度為教育部權責，114學年度名額應是去年此時已核定；國內僅醫學系一般自費生招生名額上限為1300人，其他醫事人員職類則透過定期人力供需評估，提供教育部參考，不會明具體數字。

中華民國基層藥師協會今天發布新聞稿指出，自102學年度起，國防醫學院藥學系招生名額，由原本10名成長至113學年度19名，114學年度更增加至28名，換算過去12年來暴增近3倍。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎告訴媒體，至今未見教育部減招其他藥學校系名額，但教育部於民國103年9月曾承諾，在調整藥學系招生人數前，將徵詢藥師公會與各界專業意見，並建立協商平台。

沈采穎表示，然而此次名額增幅毫無預警，完全背離原有承諾，形同將藥師團體的意見當作空氣。

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沈采穎以衛福部委託國衛院執行「藥事人力發展評估計畫」在114年公布的報告說明，目前整體而言並無藥事人力短缺問題，台灣藥師人力供給已遠高於國際平均，根據2020年經濟合作暨發展組織（OECD）統計，各會員國平均每萬人有8.6名藥師，而台灣則高達13名，顯示藥師並不缺乏，反而可能過剩。

中華民國基層藥師協會要求，教育部、衛福部與國防部應立刻通盤檢討藥學生名額分配機制，全面檢視各校招生配額，避免不當增額破壞藥師人力市場平衡；執政當局應堅守當年協議，維持藥學系總招生名額在1148人，以保障民眾用藥安全與藥師專業發展。（編輯：張雅淨）1140702

沈采穎
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