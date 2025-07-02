瑞幸咖啡美國紐約開店 不打低價戰

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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡進軍美國，兩家店在紐約開業，定價範圍貼近美國星巴克。瑞幸咖啡回應，這兩家店為快取店型態，咖啡口味、支付方式等均據當地特點做出本土化調整。

瑞幸咖啡2家美國紐約門市於當地時間6月30日開業。據第一財經2日報導，產品定價與美國星巴克貼近，以美式咖啡為例，定價在1杯3至5美元間，生椰拿鐵等產品價格多落在1杯6.5美元左右。

報導指出，從產品定價來看，瑞幸咖啡延續謹慎的出海市場策略，沒有複製中國大打低價戰路線。美國紐約門市產品定價水準與美國星巴克整體貼近，也與其在新加坡市場營運模式一致。

瑞幸咖啡2日回應，紐約曼哈頓2家門市均屬快取店型態，在設備、口味、支付等多方面均據美國市場特點進行本土化調整和創新。在美國試營業是全球化戰略重要里程碑，將持續累積本土化營運經驗，做為全球化布局重要參考。

瑞幸咖啡沒有進一步透露後續在美國的開店計畫與市場策略。

瑞幸咖啡跨出海外第1站為新加坡，2023年3月在新加坡開設第1家海外門市；後續在馬來西亞採取品牌授權模式，其與當地上市公司合作。截至今年第1季，瑞幸咖啡的中國與海外門市合計達2萬4097家。

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業界人士普遍認為，海外咖啡市場相對地成熟，新加坡、美國等地的租金、工資等營運成本均高於中國市場，透過低價補貼搶占市場的低價戰模式很難被複製過去。

瑞幸咖啡聯合創辦人、首席執行官郭謹一先前表示，許多海外咖啡市場已是成熟的消費市場，若不能在成本控制、客戶、產品、服務流程、品牌等體驗上做得更優，瑞幸咖啡出海將面臨挑戰。（編輯：陳鎧妤）1140702