中國防洗錢新規：現金買黃金達40萬元必須上報

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（中央社記者李雅雯上海2日電）中國人民銀行發布新規，從8月1日起，客戶用現金購買黃金或鑽石等單筆交易金額或日累計金額達人民幣10萬元（約新台幣40萬元）時，業者必須上報，目的在於「防洗錢」。

中國人民銀行（央行）2日發布「中國人民銀行關於印發『貴金屬和寶石從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法』的通知」，目的在於預防、遏制洗錢與相關犯罪行為，將從8月1日起執行。

這份管理辦法提到，從業機構執行10萬元或以上或等值外幣現金交易黃金、鑽石等貴金屬和寶石時，必須依據規定履行反洗錢義務、善盡客戶調查責任，亦即交易金額達10萬元門檻時，必須上報。

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這份管理辦法明訂，在客戶單筆或者日累計金額達10萬元或以上或等值外幣現金交易時，從業機構必須盡責地遵循「了解你的客戶」原則，根據客戶特徵和交易活動的性質、洗錢風險評估等，展開客戶盡職調查。

根據規定，中國從業機構必須在交易發生日起5個工作天內，向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告，客戶身分資料與交易紀錄必須保存至少10年；若是發現任何可疑交易，不論交易金額大小，必須要及時地上報。（編輯：楊昇儒）1140702