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統一獅添新韓籍啦啦隊文慧真 7/12台南首次應援

2025/7/2 12:51（7/2 13:21 更新）
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中華職棒統一獅隊2日宣布，Uni-Girls啦啦隊再添韓籍新成員，韓職斗山熊啦啦隊女孩文慧真（圖）將在下半季加盟獅隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月2日
中華職棒統一獅隊2日宣布，Uni-Girls啦啦隊再添韓籍新成員，韓職斗山熊啦啦隊女孩文慧真（圖）將在下半季加盟獅隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年7月2日
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中職統一獅隊今天宣布UniGirls啦啦隊再添新成員，韓職斗山熊啦啦隊女孩文慧真加盟獅隊，將於獅隊下半季首周主場賽事12日（六）於台南棒球場登場應援。

文慧真（Hyejin Moon）於1998年11月9日出生，擅長跳舞，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊，目前是韓職斗山熊啦啦隊一員。

獅隊表示，這一季為了來台加盟統一獅UniGirls啦啦隊，文慧真除了透過影音練習獅隊應援曲外，也努力學習說中文。文慧真說：「現在已經可以自己到小吃攤點大腸麵線了！期待來到台灣與球迷的每一次互動。」她也透露，自己最欣賞的球員是「四爺」陳傑憲。

文慧真指出，今年季初就開始計劃要來台灣發展，很開心可以加入統一獅UniGirls成為啦啦隊一員，這幾個月也透過網路影音先了解球隊的應援歌曲，希望自己能展現好的一面呈現給台灣球迷。

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文慧真表示，雖然已經準備了2、3個月，但還是非常緊張，「希望第1場比賽不要出現失誤，心情充滿期待又帶點緊張感，希望自己能盡快融入這個新環境，也很期待跟大家見面。」

獅隊球團表示，獅隊12日在台南主場迎戰樂天桃猿隊的賽事，將是文慧真首度到台南棒球場，當日賽事5局中場將安排表演。（編輯：龍柏安）1140702

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