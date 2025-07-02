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鄭宗哲回3A出賽敲安打 林盛恩本季首轟出爐

2025/7/2 13:30
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（中央社記者楊啟芳台北2日電）美職匹茲堡海盜隊台灣好手鄭宗哲今天順利回3A出賽，4打數敲出1支安打；不過響尾蛇隊3A左投林昱珉先發4局吞敗。另外，新人聯盟的賽事，紅人隊林盛恩轟出本季首發全壘打。

鄭宗哲日前因大腿拉傷休息，恢復之後先在小聯盟1A打了3場復健賽，並於今天回到3A出賽，海盜隊3A今天對上紅人隊3A的賽事，鄭宗哲先發打第9棒、擔任游擊手。

鄭宗哲在前2打席沒有安打演出，不過7局上敲出左半邊一壘安打。最終海盜隊以5比12不敵紅人隊3A，總計鄭宗哲此戰4打數敲出1支安打，本季目前在3A打擊率2成08。

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另一場響尾蛇隊3A與巨人隊3A交手的賽事，林昱珉擔任先發投手，用80球投4局，被敲出7支安打，包括2局下被敲出的陽春砲、以及3局下被轟3分砲，投2次四壞球保送、2次三振，失掉6分。最終響尾蛇隊3A以0比9落敗，林昱珉吞下本季第4敗、目前防禦率6.08。

新人聯盟的賽事，紅人隊「投打二刀流」林盛恩今天以野手身分出賽，先發擔任開路先鋒、指定打擊，1局下就選到保送上壘，並利用捕逸上二壘；3局下林盛恩在0比0時轟出2分砲，本季首轟出爐。不過最終紅人隊以7比11吞敗。（編輯：龍柏安）1140702

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