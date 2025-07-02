龔明鑫：特別條例穩物價、助產業 盼立委支持

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（中央社記者賴于榛台北2日電）立法院明天將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案等召集朝野協商，議事若順利有望4日表決。行政院秘書長龔明鑫今天表示，特別條例支持業者因應對等關稅挑戰、撥補台電穩定物價，且強化國土防衛韌性，盼立委能慎重考慮支持。

立法院長韓國瑜明天將針對「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案等召集朝野協商，議事若順利，條例有望4日表決。龔明鑫出席「2025台美經濟新局高峰論壇」致詞時提到，特別條例匡列新台幣4100億元，其中930億元是因應美國對等關稅新政，支持企業界供應鏈移轉、雙軸轉型。另外，撥補台電除了是對業界展現支持，同時也能穩定台灣物價。

龔明鑫說明，而為強化國土防衛韌性，條例也匡列1500億元，這對民心士氣提升都很重要，期盼立委慎重考量，支持特別條例三讀通過。

面對國際變局，龔明鑫提到，資通訊、AI相關產業是未來5年、10年各國布局的重點趨勢，台灣只要持續維持領先腳步，世界供應鏈絕不會少了台灣，下半年還是可以創造好的機會。

國發會副主委高仙桂致詞時則提到，川普新政以及生成式AI引發新一波工業革命，幾乎翻轉世界經貿秩序與格局，各國掀起第2波供應鏈移轉、力拚建立半導體供應鏈自主性，且對等關稅引發通膨再起的疑慮，導致匯率市場波動，地緣政治風險讓各國債台高築，這都將顛覆債市、匯市等金融市場的面向。

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但高仙桂認為，台灣基本面、產業、布局都有優勢，包含台灣外匯存底豐厚、財政健全，基本面非常好；第二，擁有AI完整供應鏈、半導體先進製程有不可取代的地位；第三，台灣在供應鏈重組調適的韌性上，無國家能出其右。

高仙桂指出，政府角色將運用台灣競爭優勢，在變局中化挑戰為機會，在這波挑戰中間再創經濟奇蹟，國發會預計透過AI十大建設等，提高產業競爭力，也會強化經濟成長動能，引入民間資金投入公共建設等，並協助企業國際布局，用客製化服務讓企業可以在台灣希望結盟的友邦奠定根基。（編輯：張若瑤）1140702