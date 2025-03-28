王識賢新戲當囚犯被人欺 憶年輕遭友「背後捅刀」

（中央社記者洪素津台北28日電）演員王識賢、吳念軒等人主演「星空下的黑潮島嶼」，劇中王識賢被人欺負，戲外他分享年輕時衝動，幫朋友出氣最後害到自己，現在他學會冷靜思考，「有別條路，為什麼要硬幹呢？」

客家電視台歷時3年耗資新台幣1.6億元打造「星空下的黑潮島嶼」，故事是講白色恐怖時期一群被送去綠島的「新生」，如何用自己的能力，讓綠島的醫療、農業、教育等有了不一樣的改變，同時也讓自己的生命有不一樣的意義。

吳念軒與王識賢、曾少宗、劉承恩在劇中有許多情感流露的對手戲，今天他們出席宣傳記者會一同分享拍攝點滴，劇中王識賢被人欺負，闖蕩演藝圈多年的他年輕時也曾被朋友「背後捅一刀」，「那時候拍戲一起演戲的朋友說劇本不對，我就去反映，後來根本沒人跟我一起去說，只有我中槍，現在想想以前脾氣不好，其實事情可以協調溝通，我就覺得自己欠缺思考，現在停看聽，有時候可以選另外一條路，幹嘛選擇硬幹呢？」

吳念軒則分享出道拍戲的時候，也有遇到對方不善意的話語，但是自己不會記太久；而拍這部戲讓吳念軒印象深刻的是有一場打戲，為畫面好看所以自己偷偷加戲，沒想到卻害同劇演員眼睛受傷，對方點了5個月的眼藥水眼睛才好轉。

曾少宗在劇中飾演老師，為了呈現角色不同時期的變化，在外型上也做出調整，日治時期讓自己膚色白皙、眼神充滿希望，而被關到綠島後，則減重至57公斤，並刻意曬黑、讓嘴唇乾裂，力求貼近角色當時的狀態。

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新生代演員劉承恩則回憶起與吳念軒對戲的過程，劉承恩表示：「吳念軒是劇組中第一個主動與他交談的人，讓他感到非常溫暖」。其中一場在碉堡拍攝的對手戲，更讓他印象深刻，「碉堡場景的真實感太強烈，我瞬間被震撼到蹲在角落，當導演和吳念軒進來對戲時，我見到他的第一眼，情緒就直接爆發，淚流不止，一次就順利過關。」他形容吳念軒是個「讓人安心的大暖男」。

「星空下的黑潮島嶼」30日起每週日晚間9時，每次播出2集，在客家電視頻道、中華電信MOD、HamiVideo影劇館+同步播出，4月5日起每週六在台視。（編輯：陳政偉）1140328