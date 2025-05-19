中等類科學士後教育學分班開辦 6校7班290名額

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（中央社記者許秩維台北19日電）為充實中等學校師資，教育部於114學年開辦「中等類科學士後教育學分班」，共6校開設7班，合計290個名額，包括資訊科技、表演藝術等專長。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓有志投入教職的社會人士，有機會修讀師資職前教育課程，中等類科學士後教育學分班是為了職涯較晚定向且專業領域為目前師資缺乏需補充的科別所設計，凡教育部立案大學或獨立學院畢業者，畢業學系（所）與開班的培育專長相關皆可報名。

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114學年中等類科學士後教育學分班有高雄師範大學、彰化師範大學、銘傳大學、中興大學、台灣藝術大學、台北藝術大學等6校參與，共開設7班，合計290個名額，包括資訊科技、表演藝術、電機、化學、物理、生物、機械等專長。

教育部提到，中等類科學士後教育學分班課程由開班學校安排於夜間、假日或寒暑期上課，也有部分課程可遠距修習，報考者相關的學經歷經開班學校認定後，也有機會申請學分抵免；希望透過多元培育管道，讓具備相關專長與經驗的社會人士，為教育注入新力量。（編輯：管中維）1140519