安倍晉三遭槍擊 陸媒駐日記者直播落淚挨轟

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（中央社台北8日電）日本前首相安倍晉三上午遭槍擊後，陸媒澎湃新聞駐日記者曾穎在直播新聞時哽咽落淚，讚揚安倍「為中日友好作出非常巨大的貢獻」，旋遭中國網友圍剿痛批。她事後發文為自己「失態」道歉。

安倍晉三因為友台抗中，近年成為中國網友眼中釘。他上午遭槍擊後，大陸社群充斥「慶祝」、「狂歡」的言論。這使得曾穎的直播內容顯得格格不入。

根據微博轉發影片，曾穎今天在「澎湃上直播」報導安倍晉三遭槍擊時，一度哽咽落淚。她說，對日本國內的人來說，安倍首相是非常為日本國家考慮的，他也為中日友好作出非常巨大的貢獻。

曾穎還說，日本在經濟上非常依賴中國，但在政治上沒有自己獨立的軍隊，嚴重依賴美國，安倍在任內一直想要脫離美國對日本的控制。

曾穎駐日超過10年，顏值頗高，在微博擁有近250萬粉絲。

曾穎直播內容隨即在大陸社群引發熱傳，遭數名「五毛」微博大V點名痛批「哭的梨花帶雨」、「不知道的以為死的是令尊」、「在直播如喪考妣，嚎啕大哭，仿佛爹死了一樣」；質疑「到底是中國記者還是日本記者？」

曾穎隨後透過微博發文稱，任何恐怖主義行為都不應該被狂歡，作為地球上一個有血有肉的人。「我會永遠堅定自己的價值觀，做個善良正直的人。」

曾穎表示，今年是中日友好50週年，她也會一直在這條路上盡自己微薄的力量。「如果罵我可以讓大家開心些，大家可以一邊罵我，一邊和我一起，致力於世界和平，祈禱世界和平，中日之間永遠不要再有戰爭了。最可憐的，永遠是老百姓。」

「如果我哭帶給大家不好的感受，傷害了大家的感情，我為自己的失態道歉，我只是出於對所在地區治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望。」她說。

曾穎最後寫道：「我是中國人，無論如何我不應該把私人情緒放到公眾平台，是我錯了，對不起。」

儘管發文道歉，但中國網友仍持續湧入曾穎的微博圍剿。至截稿，澎湃新聞未回應。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110708