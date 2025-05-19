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港大校長：香港應堅持國際化 否則與大陸城市無異

2025/5/19 13:40
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（中央社記者張謙香港19日電）香港大學校長張翔表示，不少美國學者對美國總統川普的政策感到不快，資助被削也損士氣，認為這是香港吸納海外人才的好時機，並指香港應堅持開放、多元化及國際化，否則與中國大陸城市無分別。

香港明報及星島日報今天刊登了有關張翔的專訪，他在訪問中作出上述表示。

在訪問中，張翔還談到香港部分大學近年持續出現中國大陸學生的假學歷問題。

去年中，港大爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕2名中國大陸女子。

隨後香港陸續有其他大學發現假學歷問題，迄今至少有4名陸生被定罪及判刑。

張翔對此表示，媒體對假學歷問題的廣泛報導有助提醒申請人，提交假學歷涉及法律後果；他又批評協助學生造假的中介機構是「罪魁禍首」，並指本地各大學會互相通報涉及造假的中介機構，加強防範。

他指出，港大管理層已多次開會討論有關問題，「我們現在也有一套比較好的機制來做這個事情，我們在做screening（審核），當然這個會增加一些人手。」

另據報導，張翔表示，川普「對當地高等教育造成長遠破壞」，他留意到有原先打算到美國工作的學者，因為美國的變化比較大，最終決定留港發展。

但他表示，香港正面對日本、新加坡和中國大陸等地大學的競爭，香港要吸納外地的學者和學生，做好配套工作十分重要，尤其是住宿方面，「若沒有住房，也是挑戰」。

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美籍華裔科學家張翔於2017年獲委任為港大校長，兩年後，香港爆發「反送中」運動。在這場運動中，張翔曾發表聲明，譴責示威者於2019年7月1日衝擊立法會。

2020年，張翔又與多所大學校長共同發表聲明，表示完全支持「一國兩制」，並理解訂立港區國安法的必要性。（編輯：陳鎧妤）1140519

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