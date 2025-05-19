立委提民間版兒托法草案 納不適任保母退場機制

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（中央社記者王揚宇台北19日電）民間團體提出兒童托育服務法草案，並委由民進黨立委林淑芬提案。民間團體與林淑芬今天說明民間版草案內容，當中有6大重點，包括不適任保母退場機制、保障居家式托育人員收入等條文，盼政府及各界正視托育制度改革的關鍵契機。

行政院會8日通過「兒童托育服務法」草案，共6章78條，送立法院審議。草案將0歲至2歲托育規範單獨立法，重點包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制，以及加速推動公共化托育。

民進黨立委林淑芬、范雲、張雅琳、黃捷與托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶、彭婉如基金會組長陳竹儀等人，今天在立法院召開記者會，說明民間版的兒童托育服務法草案，共有6章、90項條文。

與會團體表示，民間版草案與行政院版草案不同之處，在於民間版確立法案價值目標，明定中央政府資源發展任務，以及有違規記點規定、建立不適任保母退場機制，當遇到安全問題時先開罰，再同步限期改善。

此外，民間版條文加強基層托育人員勞動權益保障，確保疑似違法時的調查程序公正、透明，也希望普及偏遠地區及原住民族的公共托育發展，另將居家托育服務中心全面入法，明定工作責任義務，也要保障居家式托育人員收入，比照準公共機構式托育，由中央訂定。

關於違規記點退場機制部分，民間版草案規定，若居家托育人員於2年內違規記點每達6點者，暫停新收托8個月，且應公布姓名。

至於居家托育服務費用審議依據部分，民間版草案明定，中央主管機關應審酌轄內物價指數、當地最近2年居家托育服務收費情形、行政院主計總處公告當地最近2年家庭可支配所得，並參考公教人員調薪及民間調薪幅度，依居家托育收托方式，經審議會審議後，每2年公告各直轄市、縣市分區的居家托育收退費項目及基準。

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與會立委力挺民間版兒童托育服務法草案，林淑芬表示，這部草案不是幾個立委跟團體的聲音，而是社會共同的期待，因此由她們（立委）提案，希望在私領域的托育照顧，要有公共化的監督機制，在私領域不被看見的地方，要引進一些條件與機制，保障兒童托育安全。

林淑芬說，草案中不僅強化居家托育中心的角色與功能外，各界認為托育現場流動性高、勞動條件不好、長工時、薪資低等，她希望能建立好的勞動條件，才有好的托育品質。（編輯：蘇志宗）1140519