政院擬提專法 幼托機構監視影像保存30天傳雲端

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（中央社記者賴于榛台北7日電）剴剴案讓幼兒托育備受關注，行政院會明天擬討論、通過「兒童托育服務法」草案，將0歲至2歲托育規範單獨立法，除拉高居家托育執業資格、強化托育機構管理、強化不當對待處理機制，也要求托育機構保存錄影30天，並上傳至地方政府雲端。

幼兒托育因剴剴案受到高度關注，行政院會明天預計討論、通過「兒童托育服務法」草案。行政院政務委員陳時中今天對媒體表示，草案共6章78條，後續還有19子法要配合修訂，主要是規範居家托育、托育機構、托育人員資格與義務、托育服務管理，以及相關罰則，立法後盼能減少困擾、明確管理、避免憾事、清楚究責。

陳時中說，托育本來在兒少權法有相關規定，但這次草案將0歲至2歲托育規範單獨立法，主要有5項想處理的議題，包含居家托育執業資格調整、強化托育機構管理、增加多元托育型態、強化不當對待處理機制，以及加速推動公共化托育。

居家托育執業資格調整部分，現行執業資格包含一，取得保母或托育人員技術士證；二，高級中等以上學校幼兒保育、家政、護理相關學程、科、系、所畢業；三，修畢托育人員專業訓練課程，並領有結業證書。陳時中說，現行托育人員專業訓練課程被認為訓練不足，所以立法刪除第3項，藉以提高居家托育執業資格。

強化管理面向，陳時中指出，這次立法將增加托育機構的透明度、清楚管理規範，如收費等公布事項要明列。

他也提到，草案將強化不當對待處理機制，尤其是各界關注的錄影部分保留30天到地方政府雲端，這次院版草案將參採專家意見予以規範。陳時中說，雖然這項規範意見兩極，有人疑慮侵犯隱私，但因類似案件屢屢發生，為避免證據不足、找無資料、難以辦理，以及社會觀感不佳，仍是列入規範。

陳時中指出，若要調閱監視器影像須有一定條件，必須有事證或是獲通報等，才會調閱監視器影像。

草案也規定違規保母記點制，以及違規托育人員究責，未來嚴重違規者可能終身不得任用及公布姓名，其餘違規態樣則視情況給予1年至4年的停約處分。

對於違規托育人員遭公布姓名，會否鑽漏洞改名換姓再重新收托，陳時中則說，有人倡議可以查詢托育者是否曾經更名改姓，他也相對認同這樣的倡議，藉以嚴格把關兒童照顧，但牽涉個資保護問題，以及是否牴觸工作權，還需要研議。

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陳時中表示，草案也將加速推動公共化托育，像是過去學校要轉型公共化托育，需要更改使照，這次則明定學校未來不需要變更使照，就可作為公共化幼兒園使用；再來是未來公有地也可無償釋出給非營利性質法人，用以經營公共化幼兒園。

此外，陳時中說，草案也將鼓勵多元托育型態，例如增加職場、部落互助式的托育型態。（編輯：林興盟）1140507

幼兒托育議題因剴剴案受到高度關注，行政院會預計8日討論、通過「兒童托育服務法」草案。政務委員陳時中（圖）7日表示，草案共6章78條，後續還有19子法要配合修訂，立法後盼能減少困擾、明確管理、避免憾事、清楚究責。中央社記者王騰毅攝 114年5月7日